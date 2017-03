Na splnění předvolebních slibů si občas voliči musejí počkat hodně dlouho

České Budějovice – Bilance předvolebních slibů v Českých Budějovicích celkem vyznívá ve prospěch dvou nejsilnějších stran v zastupitelstvu. Najdou se ale i problematické body, kde by asi voliči nemuseli úplně souhlasit s tím, že se vše daří plnit.

Volby. Ilustrační foto.Foto: Deník

Podle primátora Jiřího Svobody jeho ANO 2011 většinu slibů plní, i když nevládne samo, ale v koalicích. Jako příklad Jiří Svoboda uvádí slib, že bude ve spolupráci s Ministerstvem dopravy urychleno budování dálničního obchvatu města. A navíc že na něm nebude nutná dálniční známka. „Obchvat se začne budovat v řádu měsíců, to, že nebude nutná dálniční známka, je přislíbeno od Ministerstva dopravy, jako okolo jiných velkých měst,“ říká Jiří Svoboda.



Z dalších splněných proklamací uvádí českobudějovický primátor třeba vznik dvou nových základních škol nebo podporu cyklodopravy ve městě jako plnohodnotné a bezpečné alternativy pohybu po městě. „S využitím dotačních titulů se budují a rozšiřují cyklo-stezky,“ říká primátor s poukazem na Průmyslovou a Novohradskou ulici. Radnice ale čelí i kritice některých příznivců alternativních způsobů dopravy. Ti tvrdí, že rozvoj dopravních alternativ zdaleka neodpovídá možnostem města.



A velké debaty provází i plán radnice na rozšíření zón s placeným stáním do dalších částí města. I politici ANO 2011 přitom, byť ne přímo před volbami, slibovali, že se zóny nebudou rozšiřovat bez nárůstu míst na odstavných parkovištích. A to se nově plánuje jediné – v Jírovcově ulici. Dřívější autopark kasáren je ale zatím jen obehnaný plotem…



Jiří Svoboda se však hájí. „V našem programu jsme měli – cituji: Zabráníme rozšiřování placených parkovacích míst pro občany Českých Budějovic mimo centrum města. Zdůrazňuji pro občany Českých Budějovic,“ říká primátor a dodává, že občané města nebudou v tak zvaných „modrých“ zónách parkování platit, platit budou přespolní. „Vycházíme tím vstříc obyvatelům příslušných částí města, kde odstavují bezplatně auta ti, kteří do Českých Budějovic jedou z okolí,“ doplňuje Jiří Svoboda s tím, že v Jírovcově ulici se plánuje kapacita 250 a následně 500 parkovacích míst. „Pro tuto část města by to mělo stačit,“ říká primátor. A rozšíření parkovacích zón v rámci Pražského předměstí má pomoci obyvatelům města i podle náměstka primátora Petra Podholy (ČSSD). „Nové zóny by měly především pomoci místním obyvatelům. Systém úpravy parkování nebyl připravován politiky, ale odborníky a v celé řadě měst se tento model osvědčil, věřím, že naše město nebude výjimkou,“ říká Petr Podhola.



Podobně vidí Petr Podhola nadějně i budoucnost Jihočeského letiště. Město má poloviční podíl v servisní organizaci letiště a přispívá na ni částkami mezi 15 – 19 miliony korun ročně. Stále ale nezahájilo plný mezinárodní provoz. „Patřím mezi podporovatele myšlenky letiště v Českých Budějovicích,“ říká Petr Podhola a dodává, že Jihočeský kraj dlouhodobě zajišťuje investiční akce včetně navigačního systému, který je nezbytný pro fungování provozu letiště. „Věřím, že tyto důležité investice budou dokončeny již velmi brzy a letiště tak začne plnohodnotně fungovat,“ dodává Petr Podhola.



Ohledně předvolebních slibů ČSSD ale připomíná, že se podařilo například navýšit místa v mateřských školách nebo se významně přiblížila stavba propojky ulic Strakonické a Milady Horákové.