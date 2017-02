Na většině Českobudějovicka lze nově cestovat s výraznou slevou

České Budějovice - Až osmadvacet procent jízdného mohou ušetřit ti, kdo pravidelně dojíždí do práce či do školy v okruhu cca 20 kilometrů od Č. Budějovic. Právě na tomto území, kde veřejnou dopravu využívá denně až 90 % obyvatel, funguje od ledna Integrovaný dopravní systém (IDS) Jihočeského kraje a po měsíci od zavedení se chlubí bezproblémovým chodem.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Petr Lundák

Jeho největší výhodou je právě levnější jízdné, a to bez ohledu na to, zda jezdíte linkovými autobusy nebo vlakem. V rámci IDS lze využívat i linky českobudějovické městské hromadné dopravy v 1. tarifním pásmu.



Jak vysvětlil Ivan Študlar ze společnosti JIKORD, která projekt spolu s Jihočeským krajem připravila, cestující musí mít buď průkazku na slevu jízdného (žákovskou, studentskou či ZTP), nebo si za 30 korun pořídit speciální průkaz IDS. „K té si pak cestující zakoupí časové jízdenky s platností 7, 30 nebo 90 dnů. Nejvýhodnější jsou čtvrtletní kupony, se kterými cestující při pravidelném cestování ušetří dvacet osm procent oproti běžné ceně jízdenek,“ vypočítává. S další slevou mohou počítat senioři nad 65 let věku, s majiteli průkazu mohou jezdit zdarma dvě děti. Konkrétní cena jízdenek v systému IDS se odvíjí od toho, kolik zón cestující mezi výchozí a cílovou zastávkou projede.



„Ztrátu, která kvůli nižším příjmům za levnější jízdné dopravcům vznikne, uhradí kraj. Pro letošek její odhad činí 13,5 milionu korun,“ naznačil hejtman Jiří Zimola s tím, že krajský rozpočet s tím počítá za cenu lepšího komfortu pro cestující.



Do budoucna je podle něj reálné propojení s již fungujícím lokálním systémem IDS v Táboře a Jindřichově Hradci a rozšíření systému na ostatní okresní města, ambicí kraje ale zatím není zavést IDS na celém území. „Vzhledem k velké rozloze a řídce osídleným okrajovým oblastem by náklady převážily nad přínosy,“ vysvětluje.



Věcí dalších jednání je naopak podle náměstka pro dopravu Jana Kubíka zapojení 2. tarifního pásma budějovické MHD. „Počítáme také se zavedením elektronické formy, připravujeme centrální dispečink, který se například bude schopen postarat o návaznost spojů i v případě drobného zpoždění jednoho z nich.“



Plocha, kde funguje systém IDS, se dělí do 25 zón. Rozkládá se přibližně do 20 km od Č. Budějovic, zahrnuje i část Prachaticka a Českokrumlovska. Levněji tu lze cestovat spoji společností GW BUS, ČSAD Autobusy České Budějovice, Comett plus, všemi osobními a spěšnými vlaky i některými rychlíky Českých drah a linkami MHD na území Budějovic. Cena se odvíjí od časové platnosti jízdenky a počtu zón, které cestující projede.