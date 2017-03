Nejen děti z Plavu v září usednout do lavic některé z českobudějovických základních škol

Českobudějovicko – Základní školy ve svých obcích nemají, ale jejich povinností je pro děti s trvalým bydlištěm v jejich obci zajistit povinnou školní docházku, a tak se v letošním roce zástupci Plavu, Včelné a Doubravice obrátili českobudějovické zastupitelés prosbou o vytvoření společného spádového obvodu.

Ti jejich žádostem vyhověli a na svém předposledním zasedání schválili, že od nového školního roku budou děti z Doubravice chodit do Základní a Mateřské školy J. Š. Baara, školáci z Plavu zase do základní školy v Nové ulici a děti ze Včelné do Základní školy Emy Destinové.



Ne všichni jsou ale s konečným řešením spokojeni. Podle Oldřišky Ribolové, starostky obce Plav, by místní rodiče uvítali, kdyby spádová škola byla jejich obci blíže. „Dřív chodily děti z naší obce do základní školy Matice školské, teď budou muset chodit do Základní školy v Nové ulici,“ říká starostka Plava s tím, že hlavní nevýhodou je špatná dostupnost. „Autobus z Plava jim jede ve čtvrt na osm, v Budějovicích budou ve tři čtvrtě na osm a to se budou muset ještě dostat do školy. Kdyby chodily do Matice školské, mají zastávku hned naproti, takže dostupnost je lepší,“ argumentuje.



Náměstek primátora Petr Podhola ale vysvětluje, že spádové obvody je možné vytvářet jen se školami, v nichž je dostatek místa. „Některé obce žádají o uzavření smlouvy s konkrétní školou, ale zde je nutné říci, že město není schopno vždy jejich konkrétnímu požadavku vyhovět a to z důvodu kapacity dané školy, kdy musíme přednostně myslet na umístění našich dětí, které mají trvalý pobyt v Českých Budějovicích,“ říká náměstek primátora.