Nejlepší kominíci v zemi jsou opět z Budějc

České Budějovice – Studentům, kteří v minulém školním roce obsadili 1. až 3. místa v republikových soutěžích vyhlašovaných ministerstvem školství, ve středu na krajském úřadu poděkovali zástupci odboru školství a náměstek hejtmanky Zdeněk Dvořák. Úspěšní mladí lidé si odnesli i 500korunové poukázky na nákup knih.

Jednou ze 14 oceněných nadějných studentů je Aneta Staňková z vimperského gymnázia, jejíž doménou je němčina. Na jaře ji čeká maturita a od podzimu začne studovat práva v Pasově. „Ve 2. třídě 8letého gymnázia jsme dostali výbornou paní profesorku Žižkovou a její němčina mě motivovala,“ zdůvodnila oblibu tohoto jazyka. Před třemi lety se zúčastnila výměnného pobytu v Německu, kde 8 a půl měsíce chodila na místní gymnázium. „Od té doby tam trávím každé léto. Letos jsem pracovala na univerzitě a vloni v advokátní kanceláři,“ přibližuje Aneta své náročné aktivity, které ale zvládá lehce, neboť ji baví. V květnu ab-solvovala ve hře na klavír a už si hraje jen pro radost. Ba-ví ji též historie a cestování.



Fyzikální nadšenec Adam Mendl z táborského Gymnázia Pierra de Coubertina si z přírodovědné olympiády zemí EU v Dánsku přivezl bronzovou medaili. Působil v tříčlenném týmu, jenž zkou-mal, jak se např. mění tlak a hustota v grónském ledu. Má ale i jiné koníčky – piano, tenis, lyže, sport.



Na úspěších všech studentů se podíleli jejich kantoři, kteří je umí zapálit pro věc a ve středu je na kraj doprovázeli.



Za obhájením loňského prvenství Střední polytechnické školy v Českých Budějovicích v republikovém mistrovství v kominictví stojí Alois Pavlík. Josef Vyhnálek z Hluboké u Borovan a Martin Oblouk z Písku zvládli nastudovat 140 otázek a připravit se prakticky na čtyři úkoly. „Kluk, který soutěžil vloni ve druháku, se složil, že nepojede, a Pepík musel naskočit 14 dní před soutěží,“ vzpomíná Alois Pavlík.

A ne-jen to. Během mistrovství vyhrál také soutěž České ručičky jako nejšikovnější kominík. A proč mladíci zvolili toto řemeslo? „Jsem rád mezi lidmi a jsem svým pánem, sám si organizuji čas. Podnikám, je to někdy drsné, ale baví mě to,“ svěřil se Josef Vyhnálek, který ve volném čase objíždí diskotéky a běhá za hasiče. U Martina Oblouka to je jiné: „Teď jsem ve třeťáku a je to má druhá průmyslovka. Táta je kominíkem, takže mám jistotu práce,“ rozumně zdůvodňuje DJ ve volném čase.