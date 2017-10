Nemocnice chystá kongres pro dvě stě specialistů

České Budějovice - Nemocnice České Budějovice chystá kongres, který se zaměří na spolupráci lékařů Traumacentra nemocnice s lékaři okresních nemocnic Jihočeského regionu, ambulantními specialisty a záchranáři.

Ilustrační snímek. Foto: Deník

Po roce se opět sejdou jihočeští traumatologové, aby řešili aktuální otázky úrazové chirurgie, moderní operační postupy nebo spolupráci se záchrannou službou. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 12. října od 10 hodin v českobudějovickém Clarion Congress Hotelu. Vedle traumatologů na ně zavítají také plastičtí chirurgové, ortopedi, chirurgové, neurochirurgové a další.



Smyslem dnes už tradiční akce, na kterou se každoročně dostaví kolem dvou set lékařů, sester a záchranářů, je mimo jiné také obousměrná výměna zkušeností z praxe. „Úrazy jsou v naší zemi hlavní příčinou úmrtí obyvatel do čtyřiceti let a v celé populaci čtvrtou nejčastější příčinou smrti. Pokud chceme jejich následky co nejvíce zmírnit, musíme pracovat efektivně jak v terénu, tak posléze i na sále,“ uvádí primář Oddělení úrazové chirurgie a vedoucí lékař Traumacentra Nemocnice České Budějovice Pavel Kopačka.



Cílem akce je proto například lepší informovanost o tom, kdy je možné ponechat pacienty v péči jednotlivých okresních nemocnic a kdy je potřeba je neprodleně transportovat na lépe technicky vybavené pracoviště krajského traumacentra. „Naší snahou je informovat kolegy v terénu, jaké spektrum výkonů jsme schopni poskytovat. Záchranáře a lékaře v okresních nemocnicích chceme také seznámit s moderními trendy v traumatologii,“ dodává primář Kopačka.