Nemocných v kraji opět ubylo, epidemie skončila

Jižní Čechy - Hygienici ohlásili konec chřipkové epidemie v kraji.

Ilustrační fotoFoto: REUTERS

Potvrdili, že v osmém kalendářním týdnu roku 2017 (20. - 26. února) výrazně poklesl počet nahlášených onemocnění akutními respiračními infekcemi. Ve srovnání s předcházejícím týdnem jde o úbytek o 13,4 procenta na 1307 případů na sto tisíc obyvatel. Velmi výrazně klesl i počet chřipce podobných onemocnění, a to o 32,8 procenta na 86 případů na sto tisíc obyvatel.



Ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová upřesnila, že nemocnost akutními respiračními infekcemi poklesla ve všech okresech kraje a ve všech věkových kategoriích. "Chřipka se již epidemicky nešíří," ujistila Kvetoslava Kotrbová s tím, že epidemický výskyt chřipky trval v kraji od 9. ledna do 24. února, tedy pět týdnů.

V datech:Vývoj počtu akutních respiračních infekcí v kraji, 8. týden 2017, rozdělení podle věku

0 – 5 let: 3758 případů na sto tisíc obyvatel (-16,9 %)

6 – 14 let: 2510 na sto tisíc obyvatel (- 6,6 %)

15 – 24 let: 1479 případů na sto tisíc obyvatel (- 14,7 %)

25 – 59 let: 746 případů na sto tisíc obyvatel (- 13,3 %)

60+: 452 případů na sto tisíc obyvatel (-20,7 %)

"Chřipková onemocnění se samozřejmě i nadále šíří, jde ale již pouze o jednotlivé případy, a to zejména u osob nad šedesát let. Senioři zůstávají nadále rizikovou skupinou a hrozí u nich nejzávažnější komplikace v souvislosti s tímto onemocněním," doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Mimořádná opatření, která v době trvání chřipkové epidemie nařizovali ředitelé zdravotnických a sociálních zařízení či domovů pro seniory, již skončila. Ředitelka epidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Jitka Luňáčková potvrdila, že zákaz návštěv byl zrušen již ve všech těchto zařízeních na území jižních Čech.

V datech: