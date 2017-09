Nesnídejte doma, ale na boršovském trhu

Boršov nad Vltavou /VIDEO/ - V sobotu 23. září zazáří první podzimní Boršovské trhy v čerstvě prořezané dubové aleji nad Farskou zahradou.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Edwin Otta

Mezi devátou a jedenáctou hodinou dopolední na vás čekají pečené čaje, čalamády, uzeniny i živé ryby. Nebudou chybět ani slaďoučké koláčky a kremrole. Starosta obce Jan Zeman ponouká, ať se nebojíte ochutnat vyhlášený Boršovský chléb. Je to trhák mezi chleby, na který se stojí jó dlouhá fronta.



Ani nemrkneme a v obchodech nám budou nabízet čokoládové Mikuláše. Zima se blíží a proto by se mohly hodit pletené ponožky, které také můžete na Boršovském trhu koupit. Krásný dárek pro sebe i nejmilovanější. Mezitím, co si budete vychutnávat rozmanité pochutiny, vaše děti si mohou nechat namalovat obrázky na obličej, nebo si jít hrát na dětské hřiště. U venkovního snídání zahraje harmonikář a podle starosty je objednané pěkné počasí.



Příští trhy budou 21. října.