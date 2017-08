Nevěřte lžím, potraviny máme kvalitní

České Budějovice – „Starejte se o půdu, o vodu a kupujte české potraviny.“ Hesla, která ve čtvrtek vyšla z úst našich politiků při slavnostním zahájení Země živitelky po státní hymně.

Radka Matějková bydlí naproti českobudějovickému výstavišti už roky. Ve čtvrtek, když zavítala na zahájení výstavy Země živitelka, zavzpomínala na staré časy: „Letos se mi to tu líbí víc než dřív. Přijde mi, že je tu těch strojů víc. Když jsem byla malá, chodili jsme se na ně koukat s tátou. Je totiž taky jézéďák.“



Podle úvodního projevu Miloše Zemana bylo před sto lety v naší zemi třikrát více rybníků. Měli bychom prý tedy obnovovat malé, střední i velké rybníky, jako to on udělal v Lánském parku. Předseda zemědělského svazu Martin Pýcha zase apeloval na to, že české potraviny jsou kvalitní a měli bychom si to více uvědomovat: „Dostáváme se do situace, kdy často slyšíme nejezte maso, mléko, někdo říká nejezte chleba, někdo, že české potraviny jsou nezdravé, a podobně. V okamžiku, kdy lidé nepracují v zemědělství, tak jsou často náchylnější k tomu takovým lživým informacím věřit.“



Na akci celostátního, ne-li nadnárodního významu, se první den přišlo podívat několik tisíc lidí. Událost, jíž se českobudějovičtí řidiči děsí, svým návštěvníkům nabízí bohatý program, který myslí i na nejmenší.

Absolutní novinkou je „Dětský zemědělský svět“. Do neděle bude například fungovat Dětská farma, kde se na chvíli z dětí stanou farmáři. Mohou si třeba vyzkoušet dojení.



V pavilonu T si zasoutěží zase dospělí, tentokrát vášniví rybáři. Jedna ze čtyř otázek, na které musíte správně odpovědět, je: Která z následujících ryb nemá tělo pokryté šupinami? Sumec velký, pstruh obecný, nebo amur bílý?



Narazit mohou návštěvníci na stánek s masožravými rostlinami. Monika Kohlíčková ráda vysvětlí zákazníkům rozdíly v jednotlivých druzích: „Každá rostlina má své pasti vyvinuté trošku jinak. Na jednu se hmyz přilepí, druhá je uzavře v kalichu a třetí je zaklapne.“ Tu zaklapávací mají prý lidi nejraději. Na živitelku jezdí Monika Kohlíčková už několik let a vždy se jí to vyplatí. „Není to běžné, pro lidi je to exotické a přitažlivé,“ vysvětluje.