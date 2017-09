Nová chirurgie. Víc barev i postelí

České Budějovice - Chirurgické oddělení krajské nemocnice už není v pavilonu CH, ale ve druhém a třetím patře pavilonu C. Je modernější. Ve středu ho otevřeli.

Nová jednotka intenzivní péče s prvními pacienty.Foto: Deník/ Anna Zemanová

Přestavba za stamilionyKomplexní rekonstrukce centrálního pavilonu C stála 200 milionů korun. Nemocnice je investovala z vlastních zdrojů. Od roku 2014 na modernizaci areálu padlo 850 milionů a do roku 2020 se na úpravy počítá ještě s 1,4 miliardy korun.

Pokoje s vlastním záchodem, pastelově vymalované zdi a více míst. Chirurgické oddělení budějovické nemocnice je nové. Po dvou letech skončila přestavba. Za tu dobu se zrekonstruovalo dvanáct stanic standardní lůžkové péče a jednotka intenzivní péče. Nově vznikly dvě lůžkové stanice a dvě jednotky intenzivní péče. Chirurgické oddělení se nachází ve druhém a třetím patře. Pokoje, které mají vlastní sociální zařízení, jsou maximálně po třech lůžkách.



Jedna z prvních pacientek ležících na nové jednotce intenzivní péče Jana Šrámková si prostředí chválí: „Mně se to líbí, protože mám ráda společnost. Je to tady opravdu takové průchozí, otevřené. Já jsem byla spokojená od začátku.“



V suterénu nově vznikly i šatny pro devět set zaměstnanců, tím se uvolnily prostory pro pacienty. „Vše je tu pro ně lepší. Ti, co tady opakovaně leží, to chválí. Když se na oddělení přijde, vypadá hezky. Vše je sladěné do jedné barvy, prostředí je příjemné. K tomu se přidají usměvavé sestřičky, co víc si přát,“ směje se trojice staničních sester. Novinkou je také lepší uspořádání jednotlivých oddělení, které si jsou medicínsky blízké.