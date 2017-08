Nová křižovatka zkrátí kolony u Vltavy

České Budějovice – Uzavírka křižovatky Strakonické ulice a Husovy třídy pořádně zahustila provoz na okolních komunikacích v Budějovicích. Znatelně například prodloužila kolony na levobřežní komunikaci, která vede podél Vltavy. Tento týden má ale uzavírka končit.

Křižovatku, která dosud měla tvar „T“ a byla řízená semafory, předělávají stavbaři od 12. srpna na dvoupruhový kruháč.

Bude to navíc takzvaná turbokřižovatka, protože se počítá s budoucím odbočením na novou silnici na sídliště Máj.

Křižovatku stavějí společně Jihočeský kraj a město České Budějovice a podle krajského radního Josefa Knota mají být práce na křižovatce hotové ve středu.



Od čtvrtka už tedy bude sloužit i řidičům najíždějícím na výstavu Země živitelka.



V květnu příštího roku by podle krajského radního Antonína Kráka mohla být hotova také spojnice českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Na její první části – kruhové křižovatce Strakonické ulice a Husovy třídy, se nyní dokončují asfaltové vrstvy vozovky.



Podle stavbyvedoucího Davida Szombathyho z Metrostavu se nyní na trase mezi sídlišti pokládá hlavní řad kanalizace a do měsíce se začnou budovat podkladní konstrukční vrstvy komunikace. "Stavba probíhá v souladu s harmonogramem," zmínil David Szombathy.



Podle náměstka primátora Františka Konečného jsou náklady na spojnici sídlišť přes 110 milionů korun a město a kraj si je rozdělí zhruba napůl.



Jak velké dopravní zatížení se tu dá v budoucnu očekávat naznačuje poslední sčítání v Husově třídě mezi výstavištěm a Branišovskou ulicí. „Denně tu oběma směry projede v průměru za 24 hodin 23 000 aut,“ říká František Konečný.



Právě jmenované Branišovské ulici nebo ulici O. Nedbala by měla v budoucnu propojka sídlišť Máj a Vltava podle náměstka primátora Petra Holického nejvíce dopravně ulehčit.



Propojka největších budějovických sídlišť už se sice zřetelně rýsuje na bývalém vojenském cvičišti. Zároveň ale u některých obyvatel Máje dál trvají obavy ze zhoršení životního prostředí v severní části ulice Milady Horákové, až se tam zvýší provoz. Napadli proto platnost stavebního povolení a jejich protest se nyní řeší.