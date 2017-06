Nové parkoviště u českobudějovické nemocnice pojme 250 aut

České Budějovice – Stávala tu transfúzní stanice. Jen kousek od vstupního terminálu do areálu českobudějovické nemocnice, hned vedle hlavního parkoviště, vznikla nová dvoupodlažní plocha pro auta. V úterý ji zástupci nemocnice a stavební firmy slavnostně otevřeli, motoristům začne sloužit až první červencový den.

Necelý rok trvala stavba nového dvoupodlažního parkoviště u českobudějovické nemocnice. Parkovat v něm bude možné od 1. července.Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a. s.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Břetislav Shon, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, vysvětloval, že důvodem vzniku nového parkoviště byla nedostatečná kapacita toho současného. „Přistavili jsme proto tento parkovací dům, kde dole jsou parkovací místa pro pacienty, kterých je 150. Horní patro bude sloužit autům zaměstnanců,“ řekl Břetislav Shon. Doplnil, že pro návštěvníky bude u nemocnice k dispozici kolem 500 míst, pro zaměstnance ještě o sto víc. František Bostl, vedoucího Oddělení stavebních investic Nemocnice České Budějovice, ovšem nevyloučil, že by se v budoucnu mohlo první patro nové parkovací plochy uvolnit pro veřejnost. V areálu nemocnice by totiž do dvou let mělo vzniknout další takové obdobné parkoviště.



Celkové náklady na výstavbu parkoviště, a to včetně projektové dokumentace a demolice původního objektu, jsou 37 milionů korun. „I tato investice je kompletně financována z vlastních zdrojů nemocnice bez jakýchkoliv dotací a úvěrů,“ zdůraznil František Bostl.



Nové parkoviště je navíc opatřeno kamerovým systémem. „Nechali jsme sem také osadit digitální ukazatel, který informuje o počtu volných míst. Řidiči tak mají na parkovišti snazší orientaci,“ dodal Břetislav Shon.



První hodina stání na novém patrovém parkovišti je zdarma, každá další vyjde šoféry na 15 korun.