Novela: I velký dům si může postavit každý sám

Jižní Čechy – Úprava stavebního zákona má umožnit stavět snáze a levněji. Včera o ní jednalo plénum Senátu ČR. Když vše dobře dopadne, měla by platit od začátku příštího roku.

Postavit si rodinný dům bude podle novely stavebního zákona administrativně jednodušší. Například ne vždy snadno získávané stavební povolení nahradí jednodušší verze, tzv. ohlášení, které se dosud vydávalo pro domy do 150 metrů čtverečních zastavěné plochy. Toho se stavebník dočká do měsíce, kdežto v současné době trvá jeho vyřízení déle. „O stavební povolení jsem žádal vloni a dostal ho přesně za čtyři měsíce,“ vzpomíná David Šimek z Českých Budějovic s tím, že asi tři týdny se řešilo povolení pokácet devět 10letých stromů. Některé rostly na místě plánovaného domu. „Ke stavbě se vyjadřovalo mnoho různých subjektů, což mi vzhledem k tomu, že nešlo o komerční projekt, přišlo nepřiměřené,“ dodal David Šimek.



POSTAV SI SÁM

Další vítanou novinkou novely, která ušetří nemalé peníze, je tzv. stavba svépomocí. Dosud si mohl občan vybudovat dům sám, jen když jeho zastavěná plocha nepřesáhla 150 m čtverečních, větší už musel svěřit stavební firmě. Po novu už velikost stavby nehraje roli.



Také pořízení bazénu, skleníku či kůlny na pozemku u domku či chaty se na základě novelizace stavebního zákona zjednoduší. Nebude nutné povolovat zvlášť umístění a samotnou stavbu. A vztyčení plotu do výšky dvou metrů na vlastním pozemku by nemělo podléhat žádnému povolení, pokud nebude hraničit s veřejným prostranstvím.



V prvním čtvrtletí letošního roku začala na Českobudějovicku stavba stovky bytů v rodinných domech. Podle Michala Kolíska z českobudějovické krajské správy Českého statistického úřadu nejvíce od roku 2012. V Jihočeském kraji to bylo 243 bytů.



BYTOVÉ DOMY

Investory stavějící bytové domy čeká sloučení územního a stavebního řízení do jednoho. To by znamenalo o polovinu zkrácenou dobu administrativy, jež u větších projektů trvá několik let. Developer ale bude muset hned předložit detailní dokumentaci jako nyní ke stavebnímu řízení.



Od ledna do března bylo v kraji dostavěno 127 bytů v bytových domech.