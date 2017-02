Novohradští zastupitelé budou jednat o koupi hotelu Máj

Nové Hrady - O budoucnosti hotelu Máj, jenž je od nepaměti klíčovým místem pro pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí včetně vyhlášené taneční soutěže Novohradská číše v Nových Hradech, budou ve čtvrtek na svém zasedání rozhodovat zastupitelé.

Nové Hrady - ilustrační foto.Foto: Archiv

Snahou Novohradských je zamezit hrozícímu konci celého zařízení. Právě takový scénář mohl nastat v okamžiku, kdy dosavadní majitel oznámil záměr hotel prodat. Jak vysvětlil starosta města Vladimír Hokr, po dlouhých jednání s majiteli se podařilo dosáhnout předběžné kompromisní dohody, kdy by město objekt kupovalo i se stávajícím vybavením za cenu 6,3 milionu korun. O tom, zda se tak opravdu stane, rozhodnou zastupitelé.



"Nutná bude rekonstrukce, následně musíme zajistit takový provoz, který nebude pro městský rozpočet zátěží. Cíl je jasný - fungující restaurace s dobrou kuchyní, slušné ubytování a zejména celoročně vytížený sál s mnoha sportovními, kulturními a společenskými akcemi či vědeckýmo konferencemi," naznačil plány města.



Nejistá situace ohledně budoucnosti hotelu bude mít bohužel letos nepříjemný následek. Organizátoři museli kvůli jistotě zázemí přesunout letošní ročník Novohradské číše do náhradních prostor a tanečníci tak tentokrát nezamíří do příhraničního města, ale do českobudějovického DK Metropol. Tradiční masopustní zábavu by se mělo podařit uspořádat v hotelu Máj.



Podobnou situaci řešili Novohradští již před patnácti lety. Tehdejší možnost koupit hotel výrazně levněji a následně čerpat na rekonstrukci dotace, ale tehdejší vedení města nevyužilo.