O názvu zimního stadionu Motoru se rozhodne do dvou týdnů

České Budějovice - Už jen do konce října mají smlouvu město České Budějovice a Budějovický Budvar, s. p., na název zimního stadionu, kde hraje své zápasy třeba Motor.

Nejbližší týdny ukáží, zda se Město České Budějovice a Budějovický Budvar dohodnou na ceně za právo na název Budvar aréna.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

V názvu je zatím jméno pivovaru. Město si ale představuje, že při případném prodloužení smlouvy by se měla dosavadní částka dva miliony ročně navýšit. Zatím se však zástupci města a pivovaru nedohodli.



Podle primátora Jiřího Svobody by se o řešení celé situace mělo rozhodnout v následujících dvou týdnech. Možné je například to, že město smlouvu s Budvarem prodlouží do konce sezony a připraví výběrové řízení na další pronájem názvu sportoviště.



Zájem o účast v takové soutěži už otevřeně projevil pivovar Samson. Nikdo jiný se ale zatím městu nepřihlásil.