O nejlepší bramborák se utkali v Ledenicích

Ledenice – Potřetí se konala sousedská akce městysu Ledenice, tzv. Ledenické bramborování.

V sobotu se na náměstí před místní základní školou utkalo šest týmů o nejlepší bramborák. Kulturní pracovnice Jaroslava Křížová prozradila, že každá skupina dostala 12 kg brambor a základní ingredience, z kterých připravili těsto. „Co přidali je na nich,“ dodává.



Někteří vsadili na klasiku v podobě receptu po babičce jako přespolní „kovbojky“ ze Zborova v čele s Lucií Johasovou. „Jsme taková kuriozitka, loni jsme byly za selky,“ směje se žena ve vestě, kovbojském klobouku a dlouhé sukni. Milan Pecka z druhého týmu, který umí otáčet bramboráky z pánve ve vzduchu, vtipkuje: „Dáváme do toho majoránku, brambory, česnek, vajíčka, sůl a úplně všechno, i svá srdce a um našich rodičů.“ Loni vyhráli, letos měli v plánu titul obhájit.



Jiné týmy použily své originální ingredience. Nikola Žahourová, Tereza Koblesová a Josef Janovský připravili společný recept, do kterého přidali škvarky a petrželku. Poprvé se ho rozhodli vyzkoušet přímo při bramborákovém klání. To tým hasičů z Radostic, sehraní manželé Jechovi a Romana Havlová, trénovali tak, až jim z toho nebylo dobře. „Předtím jsem cvičně zpracovali pět kilo brambor,“ vypráví Adéla Jechová. „Máme tajnou ingredienci. Ale každý, kdo náš bramborák ochutná, ji ihned pozná,“ prozrazuje tajuplně žena. Účastní se poprvé a rádi. „Je to pro nás dobrá, jinde bychom si to nevyzkoušeli,“ shoduje se se svou skupinou.



Zájemci mohli ochutnat každou cmundu a ohodnotit jí na kartičkách. Co soutěžící o nejlepší bramborák v Ledenicích vyhrávají? Jak jinak, než pytel brambor. Tým Nikoly Žahourové má jasno: „Z výhry bychom udělali zase bramboráky.“



Kromě soutěžních pokrmů bylo možno ochutnat také jihočeskou „buchtu“ bramborku pečenou s droždím od dam ze Svazu postižených civilizačními chorobami, kterým ledeničtí říkají babičky. Prodaly 2 a půl plechu za hodinu. K dostání byly i dobroty ze stánku místních hasičů.



A co se stane, když bramboráky dojdou? Kulturní pracovnice Jaroslava Křížová říká: „Akce bude samozřejmě pokračovat!“