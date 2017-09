O osmdesáti milionech pro kluby rozhodnou i fanoušci

České Budějovice – Nakoupit reklamu za 80 milionů korun chce u sportovních klubů budějovická radnice. Příjemce určí výběrové řízení. Částka bude rozdělena na období čtyř let, po 20 milionech ročně.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Podle primátora Jiřího Svobody budou mezi hlavní kritéria hodnocení patřit publicita vázaná na daný sport, návštěvnost fanoušků na zápasech nebo úroveň soutěže, ve které kluby působí. „Mělo by jít o kolektivní sporty, které mají zastoupení v první nebo druhé nejvyšší soutěži a jejichž zápasy jsou přenášeny v televizi,“ upřesnil Jiří Svoboda.

Nabídky bude město přijímat do konce října. Radnice dlouhodobě hledá možnost, jak podpořit budějovické kluby, které působí ve vrcholových soutěžích. Nechce ale do nich majetkově vstupovat.

Deset procent z městského rozpočtu pravidelně každý rok podporuje sport v Českých Budějovicích. Podle primátora Jiřího Svobody je to ale včetně investic do sportovních zařízení a jejich údržby. Město chce zmíněný podíl zachovat i v budoucnu.

Vedle dotací a grantů pro mládežnické celky nebo výkonnostní sport pak radnice chystá i zvláštní výše zmíněné výběrové řízení. V něm chce u klubů z vrcholových soutěží nakoupit příští čtyři roky reklamu za 80 milionů korun. Podle Jiřího Svobody by se příslušné smlouvy mohly podepisovat už do konce roku.

VÝRAZNÁ POMOC

Například klub SK Dynamo se podle generálního manažera Martina Vozábala bude o peníze za reklamu ucházet. Letos roční rozpočet Dynama přesáhl 30 milionů korun. „Jasně že o to budeme usilovat. Každá částka je pro nás důležitá,“ zdůraznil ohledně nabídky města Martin Vozábal. „Klobouk dolů,“ komentoval pak uvažovaný objem peněz, které navrhuje rada města rozdělit v rámci výběrového řízení. „Pokud by to byla nějaká zásadní částka, tak by nám to mohlo pomoci k naplnění našich sportovních cílů, mohlo by to pomoci k tomu, aby se vrátila do Českých Budějovic první liga,“ doplnil Martin Vozábal.

Plán města velmi vítají také hokejisté ČEZ Motor České Budějovice. I když se podle generálního manažera klubu Stanislava Bednaříka teprve uvidí, jakým způsobem se budou prostředky rozdělovat. „Město je pro náš klub velmi významný partner,“ zdůrazňuje Stanislav Bednařík a připojuje, že klub už několik let snad také dělá městu dobrou reklamu. Tým ČEZ Motor má letos rozpočet 48 milionů korun. Na domácí utkání pravidelně chodí zhruba pět tisíc diváků.

Podle primátora Jiřího Svobody sice nebudou reklamní peníze vázané na případný postup klubů do nejvyšších soutěží. Město s tím ale výhledově počítá.

V Trhových Svinech dává město podle starosty Pavla Randy desítce sportovních klubů ročně částku 600 000 korun. Kluby si ji pak rozdělují podle počtu členů. Dále se město stará třeba o halu, která je v jeho vlastnictví. „Do budoucna bychom chtěli dotaci navyšovat,“ dodává ale Pavel Randa s tím, že kluby těžko hledají potřebnou finanční podporu.