Obce si v Týně rozebraly už polovinu hlasovacích lístků

Týn nad Vltavou – Přípravy na parlamentní volby v pondělí 9. října pokračovaly v Týně nad Vltavou.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vladimír Šťastný

Asi z poloviny už byly například vydány hlasovací lístky pro obce ve správním obvodu města (jedná se například o Bečice, Dolní Bukovsko, Chrášťany, Temelín aj.).



Pro zmíněné obce, kterých je 13, se aktualizuje i telefonní seznam do volebních místností. Podle vedoucí odboru vnitřních věcí vltavotýnského městského úřadu Jany Havlíkové se nový seznam má odevzdat krajskému úřadu do 16. října. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do jedné třetiny senátu budou 20. a 21. října. Na Českobudějovicku se ale do senátu volit nebude.