OBRAZEM: Čekání na Ježíška si zpříjemnili zpěvem koled

Jižní Čechy – Je to největší zájezd v jejich 37leté historii. Jihočeská filharmonie (JF) odletí 26. prosince do Číny, kde ji čeká sedm koncertů včetně velkých měst jako Peking a Šanghaj. Vrátí se 9. ledna, zahraje české i čínské skladby. Příští rok se orchestr chystá do Ruska.