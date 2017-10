OBRAZEM: Prohlédněte si práce jihočeských fotografů

České Budějovice - Tématem sedmého Jihočeského výlovu, fotografického festivalu, který představuje jihočeské osobnosti, je tentokrát dokument a reportáž. Na osmi místech najdete fotografie dvanácti jihočeských fotografů.

V kavárně kina Kotva uvidíte dílo Lukáše Bláhy z uskupení Spolek, v předsálí kina vystavuje Petr Toman, dokumentární fotograf a novinář. V kavárně Matice najdete fotografie Martina Šálka.



V Galerii Nahoře uvidíte práci z archivu Václava Pancera staršího. V Galerii Esse jsou k vidění fotografie Radky Doležalové zachycující kouzlo okamžiku. Zajděte do galerie U vás na Kamilu Berndorffovou a její fotografie z indického prostředí. V literární kavárně Měsíc ve dne bude k vidění dílo studentky Markéty Kössl. Petr Lundák vystavuje své fotografie, které se nevešly do novin, v Horké vaně. Tam uvidíte také práci Jaroslava Sýbka z let 1976 až 1982 z reportáží pražské ČTK a z jihočeské redakce ČTK v rozmezí let 1980 až 1996.



Všechna výstavní místa můžete navštívit do 7. listopadu.