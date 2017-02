Ochutnali humus, dali si maté a vyzkoušeli si národní kroje

Hluboká nad Vltavou - Bohatý na zážitky byl uplynulý týden v Základní škole v Hluboké nad Vltavou. Už potřetí sem přijela skupinka studentů ze všech koutů světa. Stalo se tak v rámci projektu Edison, jehož cílem je spojovat mladé lidi různých kultur.

Tentokráte se do role učitelů pasovalo pět děvčat a jeden kluk. Po celý týden pak tahle šestice vysokoškoláků seznamovala zdejší děti v hodinách angličtiny s kulturou své země, na pátek si pro ně přichystala jídlo a pití pro jejich zemi typické. U Bianci z Brazílie tak mohly děti ochutnat džus z guarany, jako něco dobrého k zakousnutí si mohly dát čokoládu s jahodami. U Aly z Jordánska si pro změnu daly humus, Brenda z Argentiny jim k pití pro změnu připravila maté, Refi zase hovězí maso. „Je to hovězí maso, které je usušené a rozdrcené a podává se s nudlemi," přibližuje mi Refi jejich tradiční jídlo a na otázku, jak se mu líbí v Čechách, odpovídá: „Návštěva v České republice splnila, ne předčila mé očekávání. Studoval jsem několik měsíců v USA, tak jsem čekal, že lidé tady budou stejní jako na Západě. Ale Češi jsou mnohem otevřenější a přátelštější."

To už ale Asli připravuje zase pro ni tradiční jídlo. „Jmenuje se to menšen," říká mi Asli s tím, že je to velmi podobnému našemu leču. „Najemno se nakrájí cibule, přidá se paprika a rajčata. Poté se to zamíchá a přidají se vajíčka a chilli," prozrazuje mi Asli, jak se dělá pro ni typicky pokrm. A k pití mi dává jejich kávu. Vzápětí zjišťuji, že se proces výroby naší turecké kávy od té jejich značně liší. „Do džbánu se dá káva, cukr a studená voda. To se promíchá a pak se to dá na plotýnku a pomalu se to přivede k varu," vysvětluje mi Asli a upozorňuje mě na to, že kdybych to udělala rychle, mohla by být káva všude.