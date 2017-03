Od Ševětína už se kvůli dálnici kácí

Ševětín /VIDEO/ – Slavnostního zahájení stavby se včera dočkal úsek dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem (10,7 km). Už nějaký čas přitom mohou řidiči na této trase pozorovat, jak se vedle současné silnice I/3 kácí, shrnuje ornice nebo provádí jiné přípravné práce.

Úsek mezi Ševětínem a Borkem je posledním ze čtyř, které mají spojit Veselí nad Lužnicí a České Budějovice. Ostatní tři úseky už se začaly stavět v letech 2015 až 2016. Všechny mají být dokončeny mezi lety 2017 – 2020 a pak bude možné jet v jižních Čechách po dálnici od Českých Budějovic až po Mezno na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje.

Podle Jana Kroupy, ředitele Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), je vlastně stavba dálnice D3 v úseku Ševětín – Borek rozšířením současné silnice I/3, která je v dnešní době již velmi zatížená. Ke stávajícímu pravému jízdnímu pásu bude dobudován levý jízdní pás a dojde též k úpravě nynějších mimoúrovňových křižovatek Ševětín a Lhotice.

Strategická stavba ale bude znamenat i jistá omezení provozu a předpokládá se snížení rychlosti v úsecích, kde se bude v sousedství pracovat.

ZPOPLATNĚNÍ NEHROZÍ

Řidiči se ale nemusí bát, že se bude opakovat situace z úseku Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Zpoplatnění úseku D3 mezi Ševětínem a Borkem v době výstavby podle Dana Ťoka nehrozí. „U Veselí nad Lužnicí to bylo administrativní nedopatření," uvedl ministr na adresu úseku, který byl nedávno označen jako zpoplatněný, i když není dokončen. V následném jednání starosty Veselí nad Lužnicí s ŘSD a Ministerstvem dopravy se ale podařilo podle Dana Ťoka najít řešení a úsek bude bez poplatku až do svého dokončení. Podobně by měl být osvobozen v době stavby úsek Ševětín – Borek.



„Bude zpoplatněný, až bude dokončený," zdůraznil Dan Ťok .Výběrové řízení na realizaci části D3 mezi Ševětínem a Borkem vyhrála společnost Eurovia s nabídnutou cenou 933 milionů korun bez DPH.



U Českých Budějovic chce ŘSD zahájit výstavbu dálnice v úseku Úsilné – Hodějovice ještě tento rok. V současnosti už kvůli tomu jedná o změně územního rozhodnutí a také začalo řízení pro stavební povolení.

Řekli na místě k „détrojce"…

Dan Ťok

ministr dopravy

Doba výstavby úseku Ševětín – Borek je 36 měsíců. Je třeba si uvědomit, že se bude stavět nejdříve jeden pruh, na který bude převeden provoz ze silnice I/3. Potom se bude stávající pruh modernizovat. Stavba bude znamenat i omezení místních obyvatel a řidičů, ale chtěl bych všechny požádat o strpení a odměnou nám bude rychlejší a pohodlnější doprava po dálnici. Andrej Babiš

ministr financí

Stavba dálnic je první priorita. Minulý rok jsme ušetřili ve státním rozpočtu a pan Ťok dostal tři miliardy korun z Ministerstva financí. Dálnice jsme si ale měli rozmyslet v lednu 1990. S jejich přípravou jsme zaspali. Pokud se týká dálnice D3. Jihočeský kraj k tomu přistupuje velice dobře, ale ve středních Čechách nám chybí pět úseků. Pro rychlejší výstavbu potřebujeme legislativu.

Jan Kroupa

ředitel ŘSD ČR

Co se týká výběrových řízení na zhotovitele, nejdéle trvá komisím vyhodnocení kvalifikace uchazečů. Hlásí se nám společnosti z Evropské unie, máme tady italské firmy, máme tady řecké firmy, takže posouzení kvalifikačních předpokladů je náročné. Proto už jsme pro úsek u Českých Budějovic zahájili první kolo výběrového řízení, posuzování kvalifikací. Pak budeme soutěžit o cenu. Vlastimil Kročil

českobudějovický biskup

Při zahájení stavby dálnice jsem poprvé a je to pro mě velikým potěšením, že se toho mohu účastnit. Biskupství českobudějovické pronajímá pozemky ať už Ředitelství silnic a dálnic České republiky nebo Eurovii. Nás to těší, že můžeme takto podpořit stavbu dálnice. Osobně jsem silnici zatím nežehnal, ale nebráním se tomu, abych dálnici požehnal, aby stavba měla ochranu i shůry.

Ševětín stále bojuje o dočasný sjezd kvůli dopravě z místního lomu

Ani dlouhé měsíce vyjednávání ohledně stavby budoucí dálnice D3 u Ševětína nedaly odpověď na otázku, která trápí obyvatele městysu. Z lomu, který se nachází nedaleko Ševětína, totiž nákladní doprava míří přímo přes náves. A starostka Romana Hajská usiluje již delší dobu o to, aby byl povolen provizorní sjezd přes staveniště dálnice alespoň pro část dopravy z lomu. Starostka navíc upozorňuje na to, že kvůli dodávkám materiálu na dálnici se frekvence průjezdů nákladních automobilů pravděpodobně ještě zvýší.

V podmínkách pro zhotovitele stavby ale není provizorní sjezd pro náklaďáky z lomu stanoven. Ředitelství silnic a dálnic České republiky předem takovou podmínku nedalo. Mimo jiné proto, že pro sjezd se nabízí využití polní cesty, která by však vyžadovala ještě menší úpravy.

Záleželo tedy na tom, jak dalece se podaří najít dodatečnou shodu mezi městysem a společností Eurovia, která bude zmíněný úsek stavět a dalšími zúčastněnými. Například Jihočeský kraj totiž vlastní část nevyužívané cesty. Ale již přislíbil, že by ji pro provizorní řešení poskytl.



Podle Tomáše Juna, ředitele závodu Praha východ společnosti Eurovia (pověřeného stavbou dálnice v tomto úseku), je zatím předběžně dojednáno, že by se alespoň materiál pro samotnou stavbu dovážel přímo z lomu po provizorní komunikaci. I to by byla pro městys částečná úleva. Ale písemně zatím není podobné řešení potvrzeno.



Na úseku Ševětín – Borek vznikne mimo jiné pět nových mostních objektů, z toho jeden ekodukt, dvě mimoúrovňové křižovatky a téměř 1 800 metrů protihlukových stěn.