Odměny mají mít strop

Jižní Čechy - Nemorální jsou dle zastupitelů nespřátelených stran odměny členů vedení Jihočeských nemocnic.

Nemocnice České Budějovice. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Sedm milionů a tři sta tisíc korun hrubého. Tolik ročně pobíral šéf společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha, kvůli němuž v pondělí skončil hejtman Jiří Zimola. Řekl to předseda jihočeské ODS Martin Kuba. „To je plat 22 zdravotních sester za rok," přidal srovnání Martin Kuba. Tato částka se týkala let 2014 a 2015. Do konce roku 2015 si prý Martin Bláha vydělal celkem 31,5 milionu korun. Částka zahrnuje pohyblivou roční a mimořádnou odměnu. Například v budějovické nemocnici roční bonusy Martinu Bláhovi přinášely 2,4 milionu, v dalších šesti1 028 520 Kč. Podle mluvčí Jihočeských nemocnic Ivy Novákové podléhají roční a měsíční odměny v červnu následujícího roku schvalování. Na základě splnění jednotlivých kritérií a předložené zprávy představenstva nemocnic jsou posléze Radou Jihočeského kraje v postavení valné hromady přiznány odměny členům představenstva.

Kdo by mohl vládnout kraji:ČSSD se domluví s KDU-ČSL, PRO JIŽNÍ ČECHY a JIHOČECHY 2012, dosáhne 28 hlasů, s tichou podporou

komunistů 35 hlasů

ANO se spojí s ODS, KDU-ČSL, JIHOČECHY 2012 a získá

28 hlasů, připojí-li se PRO JIŽNÍ ČECHY, bude mít koalice

33 zastupitelů

Koaliční jednání zatím nejsou na Velikonoce plánována,

ale vše se prý může vyvinout zcela jinak.

Posuzování výše odměn za loňský rok se blíží. Jaké budou, když jejich výše přispěla k rozpadu koalice? Mnohé zastupitele na posledním jednání roční více než 7milionový příjem Martina Bláhy překvapil. A to i ty, kteří seděli v radě za minulého vedení a schvalovali je. Podle šéfa jihočeské KSČM Petra Braného si ale nedali dohromady jeho příjmy i z dalších nemocnic. Na stanovení stropu odměn se shodují všechny strany.

Martin Bláha se domnívá, že finanční hodnocení je adekvátní vykonané práci. Obdobného mínění je i náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Ivana Stráská, která upozorňuje, že v letech 2014 a 2015 byly Jihočeské nemocnice vyhodnoceny jako nejlepší v ČR, českobudějovická nemocnice se stala vítězem soutěže Efektivní nemocnice, následující rok byla druhá a odměny všem členům managementu jednotlivých nemocnic dosáhly 200 %. „Odměny byly řešeny jako systém pro všechny členy představenstev všech nemocnic," uvedla Ivana Stráská. Martin Bláha je podle ní schopný manažer, který za osm let dosáhl úspory 1,5 miliardy korun.

Také Ivaně Stráské nabídl šéf Jihočeských nemocnic Martin Bláha, který staví pro hejtmana a jeho náměstka Jaromíra Slívu rekreační domy na Lipně, společné trávení volného času. „Nabídl mi pouze možnost koupit část pozemku. Nechtěla jsem a odmítla," uvedla včera Ivana Stráská.