Opilý muž se po hádce utopil v pískovně u Jindřiše

Jindřiš - Pondělní večerní hádka v komunitě lidí bez střechy nad hlavou u jindřišské pískárny na Jindřichohradecku skončila smrtí jednoho z aktérů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Podle policejní mluvčí Hany Millerové v pondělí v době od 18 do 23 hodin měl podezřelý muž (56 let) v podnapilém stavu u pískovny po předchozí rozepři vytáhnout poškozeného proti jeho vůli ven z karavanu. Poté na něj hlasitě křičel.



"A následně poté, co muž z dosud nezjištěných příčin spadl do vody pískovny, mu podezřelý neměl poskytnout potřebnou pomoc, přestože si musel být vědom toho, že poškozený v důsledku své silné opilosti je v nebezpečí smrti utonutím. Z vody ho měl vytáhnout až v době, když již byl mrtvý," uvedla Hana Millerová.

Na místo incidentu se dostavili jindřichohradečtí kriminalisté, kteří zde provedli šetření ve věci samotné. Mimo jiné zadrželi podezřelého a policejní komisař vypracoval usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin neposkytnutí pomoci, které si podezřelý převzal ve středu a poté byl ze zadržení propuštěn. "Policejní komisař nařídil soudní pitvu zemřelého včetně toxikologického vyšetření a případem se i nadále intenzivně zabývá," doplnila mluvčí.



Jindřichohradečtí kriminalisté v souvislosti s vyšetřováním tohoto případu žádají o pomoc zejména rybáře, pejskaře, ale i osoby kolemjdoucí. "Pokud jste viděli z pondělí na úterý přibližně v době od 21:00 hodin do 24:00 hodin podezřelé chování, hádku či hluk osob žijících v karavanu u pískovny poblíž Jindřiše, sdělte své informace kriminalistům cestou tísňové linky policie 158," vyzývá Millerová.



Letos je to na Jindřichohradecku první případ, vloni policie šetřila dvě utonutí seniorů, a to shodou okolností obě u Stráže nad Nežárkou.