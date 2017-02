Opona! je příležitost herců ukázat se

České Budějovice – Jihočeské divadlo (JD) chystá na pátek další premiéru, tentokrát českou. Nizozemská autorka Maria Goos je již na prknech českobudějovického divadla známá díky své předchozí uvedené hře Fuk, kterou režíroval Petr Zelenka.

Ilustrační obrázek.Foto: Deník/archiv

Tentokrát přichází na řadu její komorní Opona!

Scénář je psaný pouze pro dva zkušené herce, kteří ztvární hlavní i vedlejší role. Olga Šubrtová, dramaturgyně, zkoušení komentuje: „Miluju studiovky pro málo lidí, je to taková odměna za ty velký věci."

Jana Kališová, šéfka činohry, která představení režírovala, si spolupráci také pochvalovala. Hra bude uvedena Na Půdě.

V hlavní roli se představí stálice JD Věra Hlaváčková a Petr Halíček, pro kterého je to v JD jeho první větší role. Richard a Lies spolu prožili mládí v divadle. Richard, alkoholik a rozervanec, se kterým nikdo nevydrží, ji po letech osloví, aby s ním znovu hrála v představení, s nímž strávili kus života. Představitel Richard prozradil, že mu role hodně zasahují do života a stejně tak divadelník rozervanec: „Myslím, že tak ze 74 procent jsem to já."

„Říkáme tomu v jedné větě hra o lásce a o chlastu," směje se Věra Hlaváčková. Ústřední dvojice musí přijít na to, která láska je správná. Dramatická, spalující a zničující, anebo poklidná a jistojistá? Je to věčné téma. Věra Hlaváčková prožila obě, ale dnes si váží více té klidné.

Petr Halíček to také okomentoval: „Já myslím, že není na výběr, že ani jedna není správná. Žít rozervaně je vlastně příšerný. Na druhou stranu, když nemáte lásku v životě, tak jste mrtvola na dovolené. Vyberte si, a o tom ta hra je."

Příběh bude podkreslovat hudba Ondřeje Švandrlíka komponovaná přímo pro tuto inscenaci. (kam)