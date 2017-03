Opravené varhany se vznášely kostelem

Českobudějovicko - Varhany, které se rozbily a přestaly hrát přímo uprostřed chorálu, se po půlroční opravě v pondělí vrátily na své místo v kostele Panny Marie Královny Andělů v Nových Hodějovicích. Na kůr se vznesly pomocí vysokozdvižné plošiny.

Vzápětí potom, co se rozbily před půl rokem varhany v kostele v Nových Hodějovicích, měli místní farníci jasno. 200 tisíc na opravdu našli mezi sebou a od sponzorů. Nejdražší „ingrediencí“, kterou restaurátoři na opravu varhan použili bylo střevo z velrybFoto: Deník/ Radka Doležalová

Do Nových Hodějovic se vrátily varhany. „Dneska instalujeme romantické varhany po celkové rekonstrukci zpátky do domovského kostela. Byly velmi poškozené a nehratelné,“ vysvětlil brněnský organolog a muzikolog Petr Lyko, který doprovodil nástroj z dílny až na kůr. Transport pomocí plošiny sice vypadal náročně, ale zdaleka nebyl tak pracný jako restaurátorské práce, které nástroj zachránily před zánikem.



Na opravě spolupracoval se svým bývalým studentem a dnes již kolegou Tomášem Jeřábkem. „Varhany z počátku 20. století jsme tzv. pietně restaurovali. Zachovali jsme maximum původních prvků. Nahradili jsme jen ty, které nejdou dnes už sehnat. V tomto případě to byly olověné trubičky, nahradili jsme je plastovými v barvě olova. Opticky nejsou rozeznatelné od originálu, vysvětlil mladý varhanář.



Opravené varhany budou opatřeny ještě novým ventilátorem, takže prý už nebudou problémy s nedostatkem vzduchu. „Dříve byl přívod vzduchu z půdy, což bylo problematické kvůli rozdílné teplotě v podkroví a uvnitř kostela. To bylo špatné v zimě, kdy se v kostele topilo, ale ještě horší v létě, kdy byla v podkoroví velká vedra. Varhany to velmi devastovalo. Sami jsme zvědaví, jak budou znít, protože jsme je slyšely zatím jen rozbité a to byly jen takové zbytky zvuku. Buď nehrálo nic nebo všechno nejednou,“ řekl Tomáš Jeřábek.



Novohodějovické varhany mají svojí historii. Místní si je obstarali z druhé ruky. Původně totiž byly postavené pro kostel dnes již zaniklé vesnice Vitěšovice. Varhanice Ludmila Dvořáková a kostelnice Růžena Švecová, které opravu organizují, věří, že lidem znovu zahrají o Velikonocích.