Otužilci se do vody ponoří pro dobrou věc

České Budějovice – Udělat něco pro své zdraví a ještě k tomu podpořit dobrou věc. To je cílem již druhého ročníku akce s názvem „Nebuďme chladní" aneb první jarní ponor do řeky Malše.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martina Křečková

V rámci té se partička českobudějovických otužilců, která si říká Promrzlé pijavice, již tuto neděli ponoří do vod řeky Malše.



Jiří Pekhart, Jeden z otužilců, doplnil, že přidat k nim může kdokoliv. „Oslovili jsme několik partnerů z řad sociálně zodpovědných firem v Českých Budějovicích, aby přispěli ve formě dotovaného startovného za každého otužilce, který se do akce aktivně zapojí,“ vysvětluje Jiří Pekhart.



Loňský jubilejní první ročník se přitom náramně vydařil. Do vod řeky Malše se tehdy zanořilo celkem osmdesát pět osob, kterým na břehu řeky fandilo na dvě stě přihlížejících. Vybrat se pro Centrum BAZALKA nakonec podařilo krásných 26 701 korun. Získané prostředky byly využity na hrazení nákladů na poskytování fyzioterapie klientů Centra BAZALKA.



Vanda Polívková, ředitelka českobudějovická Centra BAZALKA takovou akci uvítala. „Centrum BAZALKA funguje díky vícezdrojovému financování. Státní dotace pokryjí zhruba třetinu nákladů na provoz, další prostředky získáváme od dárců. Velice si proto vážíme toho, že se náš stacionář těší podpoře veřejnosti a lidem není péče o postižené děti lhostejná. A líbí se mi i fakt, že parta nadšenců dokáže ve prospěch BAZALKY zorganizovat originální projekt,“ řekla Vanda Polívková.



Začátek nedělní akce je v 11 hodin u Malého jezu. Součástí akce bude i recesistický plavecký závod otužilců. Na místě budou kabinky k převléknutí, zajištěné bude také občerstvení.