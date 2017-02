Ozimy ukáží kondici až na jaře

Českobudějovicko – Teploty současné zimy, které jsou jednou hluboko pod bodem mrazu a pak zase citelně nad nulou, nejsou pro ozimy ideální. Podle zemědělců se ale teprve ukáže, jak si s výkyvy porosty poradily.

Ozimý ječmen. Foto: Deník/Přemysl Spěvák

„Určitě bychom uvítali standardní zimu, kterou už několik let nepamatujeme, kdy je stabilní sněhová pokrývka až do konce února a pak se to rychle otevřek jaru,“ říká Jiří Návara, předseda Zemědělské společnosti Dubné, a připojuje, že střídání období, kdy je silně pod nulou a pak sníh roztaje, porostům na polích neprospívá. „Ale počasí si nemůžeme vybírat,“ zdůrazňuje Jiří Návara a doplňuje, že na případné hodnocení zimy je ještě brzo.



Současné počasí, kdy půda střídavě rozmrzá a zamrzá a hlavně někde zamrzá nepřikrytá sněhem, může poškodit kořenový systém rostlin. Podle Jiřího Návary byly některé porosty už na podzim slabší, ale zemědělec doufá, že to na jaře doženou. „Ne všechny ozimy byly postižené. Ječmeny jsou celkem slušné,“ naznačuje Jiří Návara, že i mezi jednotlivými plodinami může být rozdíl.



V Borovanech také čekají s hodnocením na jaro. „Je to pod sněhem. Na sněhu je led. To není tak špatné,“ říká o vlivu aktuální situace na porosty předseda ZOD Borovany Jindřich Kořínek. „Teď byly několik let teplejší zimy, nebyly tak nízké teploty,“ ohlíží se Jindřich Kořínek, ale dodává, že současná zima ještě není nijak mimořádná. Důležité bude porosty na jaře ve vhodný čas přihnojit, aby měly na počátku vegetačního období dostatek živin.

Zatímco porosty mají „zimní spánek“, pro dojnice žádná pauza nenastává. Zima se ale pozná i u nich na nižší užitkovosti. „Žádný organismus není v zimě ve vrcholné formě,“ vysvětluje však Jindřich Kořínek.



Pokles teplot do nižších pater pocítili v minulých týdnech i ve Dvoře Čihovice. Museli přestat s prořezávkami v sadech a také s dalšími pracemi. Do zmrzlé půdy se třeba nedaly zatloukat opory pro kmeny. „Stříhat se dá do minus tří stupňů. Čekáme, až to poleví,“ zmínil za Dvůr Jiří Netík a doplnil, že mrazy by ale na druhou stranu mohly omezit myší populaci.