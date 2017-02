Pandury nedodržely bezpečnou vzdálenost

České Budějovice – Pro něj speciálně to bude skutečně pikantní série. Hokejisty ČEZ Motoru čeká ve čtvrtfinále play off první WSM ligy stejně jako loni Přerov a přerovský rodák útočník Vlastimil Dostálek (22 let) tak nastoupí proti svým ještě nedávným spoluhráčům. První zápas se hraje v Budvar aréně v neděli od 17 hodin.