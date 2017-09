Parkovací zóny zvětší budějovická radnice od listopadu

České Budějovice - Až k Nádražní ulici se od 1. listopadu rozšíří v Českých Budějovicích zóny s placeným parkováním. Kromě centra města a Lannovy třídy obsáhnou i Pražské předměstí mezi Rudolfovskou třídou, Nádražní ulicí a Pražskou třídou.

Krajinská ulice v Českých Budějovicích je pěší zónou. Ve vyhrazených časech je umožněno zásobování provozoven.Foto: Deník / Edwin Otta

Podle náměstka primátora Františka Konečného jde o to, nabídnout občanům města v této lokalitě lepší podmínky k parkování. „Město to nedělá proto, aby na parkování vydělávalo,“ zdůrazňuje František Konečný a připojuje, že radnice se snaží administrativu nebo platby spojené s novým systémem co nejvíce zjednodušit. Od 2. října chce také dopravní podnik, který je pověřen správou celého systému, otevřít informační středisko v obchodním centru IGY a v Jírovcově ulici se staví nové parkoviště.

Na třech místech bude možné v Českých Budějovicích od 2. října získat oprávnění k parkování na Pražském předměstí. Na radnici a v obchodních centrech Mercury nebo IGY, na přepážkách dopravního podniku. A věc půjde podle náměstka primátora Františka Konečného zařídit i elektronicky. „Město České Budějovice bude jediné v republice, kde občan vše vyřídí přes počítač,“ zdůrazňuje František Konečný. Radnice totiž na Pražské předměstí rozšíří zóny placeného parkování, jaké už řadu let existují v centru města. Platit mají od 1. listopadu.

Podle náměstka primátora Petra Podholy by lidé měli využívat k zaplacení právě elektronickou cestu pomocí webové adresy www.parkovanicb.cz. Do listopadu by totiž měly o oprávnění k parkování žádat na Pražském předměstí asi čtyři tisíce majitelů vozů, a to by podle Petra Podholy nestačilo vyřídit ani deset přepážek.

Podle Františka Konečného ale lze očekávat, že kontroly parkování ze strany městské policie budou na předměstí do konce roku benevolentní. A že bude zachováno jakési přechodné období.

Parkovací oprávnění budou moci získat jen občané Českých Budějovic, kteří na předměstí bydlí, nebo podnikatelé, kteří tam mají sídlo provozoven. Lidé s dočasným bydlištěm nebo dojíždějící nárok na parkovací oprávnění mít nebudou. To je podle radnice hlavní smysl akce. Vytlačit „přespolní“ automobily z předměstí. Podle Františka Konečného se ale může stát, že někteří lidé si nyní v Budějovicích zařídí trvalé bydliště. „Jsem zvědavý na statistiky,“ usmívá se František Konečný.

Řada obyvatel předměstí však pochybuje, že výsledný efekt změn bude skutečně takový, že se uvolní zhruba 20 – 30 % parkovacích stání.

K velkým změnám, které novinka přinese, patří to, že se již nebudou vydávat parkovací karty jako fyzický doklad. Do systému bude zanesena jen SPZ vozidla a systém automaticky při kontrole ohlásí městské policii, že auto zde smí parkovat. Podobně se bude také do nových parkovacích automatů, které se začnou ve městě rozmísťovat v říjnu, zadávat SPZ vozidla a kontrola bude opět elektronická.

Dojíždějící by měli své vozy dávat třeba na parkoviště, které se staví v Jírovcově ulici. Na předměstí ale budou i místa na krátkodobé placené stání, jako jsou nyní v centru Českých Budějovic.

Změny v parkování se od 1. listopadu v Českých Budějovicích nebudou týkat jen Pražského předměstí. Nově se bude třeba na náměstí Přemysla Otakara II. platit v sobotu a v neděli od 8 do 18 hodin. Přes Krajinskou ulici pak má z předměstí do centra každých deset minut jezdit nová linka midibusů.