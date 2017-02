Pekařství obnoví provoz možná už za tři týdny

České Budějovice - V českobudějovické prodejně, jejíž vstup poškodila v pondělí při autonehodě dodávka, by mohla Pekárna Srnín obnovit provoz v řádu týdnů, pokud se neobjeví komplikace.

Pobořený vstup do prodejny na rohu Pekárenské a Jírovcovy ulice v Českých Budějovicích. Do stěny domu, kde se prodejna nachází, nabourala v pondělí 6. února dopoledne dodávka po autonehodě na zdejší křižovatce. Obnovení provozu v prodejně se předpokládá nFoto: Deník/ Edwin Otta

"Půjde-li všechno dobře, mohl by být provoz obnoven za dva až tři týdny," uvedl za Pekárnu Srnín jednatel Oldřich Kouba. "My jsme v domě v pronájmu. Provoz jsme ukončili okamžitě po havárii," doplnil Oldřich Kouba a připojil, že společnost vzápětí připravila staveniště pro opravy. Opravy by měly začít elektrikářskými pracemi, protože byl při nehodě poškozen rozvaděč.

Havárie se stala na křižovatce přímo u prodejny, ale kromě řidičů při ní nebyl naštěstí nikdo zraněn.