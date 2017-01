Petice proti mostu má první podpisy

České Budějovice - K další velké bitvě mezi radnicí a občany se schyluje v Českých Budějovicích. Zastupitelstvo odhlasovalo zahájení změny územního plánu, která má proměnit lávku pro pěší a cyklisty u nemocnice v regulérní silniční most. Radnice si od nového mostu slibuje ulehčení situace v Mánesově ulici nebo v Lidické třídě.

Českobudějovická radnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Jana Klomfarová

Zatím je vše jen na papíře. Ale i tak se proti chystané změně zvedla vlna odporu. A pod peticí, která má podpořit kritiky radnice, už začaly přibývat podpisy.

„Archy jsou přístupné na pětadvaceti místech a souhlas je možné vyjádřit také prostřednictvím internetu," říká Vladimír Šefčík za petiční výbor. A další člen výboru Vladimír Uhlíř vysvětluje, že obyvatelé zatím klidné lokality si nepřejí, aby se tam zavlekla tranzitní doprava.

U řeky nechtějí další auta

„Vedení města je při řešení dopravních problémů o sto let zpátky," říká Vladimír Uhlíř, který bydlí v Thomayerově ulici. Starousedlík patří ke kritikům plánů na nový most (naznačen na mapce), který by vznikl poblíž nemocnice. Podle Vladimíra Uhlíře používá radnice na řešení problémů města koncepty, které ve 21. století nemohou fungovat a neváží si klidových zón v Budějovicích, do kterých zbytečně zatahuje zvýšenou dopravu.

V územním plánu je nyní u nemocnice lávka pro pěší a cyklisty. Zastupitelstvo ale těsnou většinou odhlasovalo, že se začne připravovat změna, která dovolí, aby namísto lávky směl vzniknout regulérní most pro automobilovou dopravu.

To ale vzbudilo velkou kritiku. „Je to jen oprášení staré myšlenky udělat na jihu města průtah, který by vedl od Litvínovic až do Mladého," myslí si o plánech radnice obhájci současných klidových zón u nemocnice nebo u Malého jezu a připomínají, že petici proti tak zvané jižní spojce podepsalo před časem skoro 4500 občanů.

Radnice ale ujišťuje, že přes Malý jez jít s dopravním tahem nechce. „Vést dopravu od Lidické za Malý jez na Novohradskou nemá dopravní význam," říká náměstek primátora František Konečný. K novému mostu, který by vznikl u nemocnice, pak František Konečný zdůrazňuje, že by nabídl jednodušší spojení z Lidické a Boženy Němcové na Litvínovice a odlehčil by například přetížené Mánesově ulici. A náměstek primátora zve veřejnost i na setkání, kde by se mohla se všemi podrobnostmi případných změn seznámit. „Počítám, že to bude v únoru v sále zastupitelstva," říká František Konečný a připojuje, že se chce předtím setkat i s vedením papírenské firmy Mondi.

Most by totiž umožnil také jednodušší cestu pro kamiony do papíren, protože součástí chystaných změn je i silnice, která by od řeky vedla mezi nemocnicí a firemním areálem k hlavnímu vjezdu.

Vladimír Šefčík, jeden z kritiků radničního záměru, ale poukazuje na to, že i bez tranzitu za Malý jez by most znamenal výrazné zhoršení životních podmínek obyvatel lokality. „Jak se zvýší kvalita života obyvatel celé čtvrti dalším přílivem aut, jejich rozptýlením v této městské části a postupným rozptylováním všude po městě," klade si řečnickou otázku Vladimír Šefčík. A dodává, že zvýšené hustotě automobilové dopravy by měla radnice čelit skutečným preferováním městské hromadné dopravy nebo cyklodopravy a ne jen ustupovat automobilům.

Spor o změny, které se týkají přemostění Vltavy u nemocnice, se tak stává i sporem o pojetí dopravy ve městě obecně. Pořízení změny územního plánu může trvat přibližně rok.