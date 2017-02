Petice proti většímu mostu už má na tisíc podpisů

České Budějovice – Několik desítek občanů v pondělí 13. února přišlo na jednání českobudějovického zastupitelstva vyjádřit svůj nesouhlas s plánovanou změnou územního plánu. Radnice totiž zahájila proces, na jehož konci by se mohl stát z plánované lávky pro pěší a cyklisty u nemocnice regulérní most pro automobilovou dopravu. Petice, která plán radnice odmítá, má podle Ireny Šefčíkové ze sdružení Domovina dnes kolem tisíce podpisů.

Českobudějovická radnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Edwin Otta

Občané, kteří v pondělí přišli na zastupitelstvo, v drtivé většině plány na větší most odmítli. „Jestliže se někomu podaří tu hloupost postavit, může to dopadnout jako Modrý most, kde se vůbec nemělo jezdit. Teď se u něj nedá přejít,“ uvedl například Petr Křiváček. Náměstek primátora František Konečný ale větší most obhajuje, protože nabídne další cestu přes Vltavu.



„Chceme moderní město a větší podíl pěších a cyklistů na dopravě,“ tak by se dal shrnout hlavní apel občanů, kteří přišli na jednání českobudějovického zastupitelstva. Obyvatelé lokality kolem nemocnice, ale i jiných částí města, nechtějí, aby se uvažovaná lávka, která je zatím v územním plánu určena pro pěší a cyklisty, proměnila v most pro automobilovou dopravu. Radnice ale případnou změnu hájí s tím, že to pomůže dopravě.



Podle některých občanů by však radnice měla spíše posílit pozici pěších a cyklistů než automobilů. V debatě například Lukáš Vincík uvedl, že Vídeň chce podíl individuální automobilové dopravy v blízkém výhledu jen 20 %, v Českých Budějovicích je to dnes 42 % a nezdá se mu, že by se chystala změna. Za občany zazněla i další kritika. Jiří Sperger zpochybnil dopravní navázání mostu na další komunikace. „Nechce se mi věřit, že tento návrh může být myšlen vážně,“ konstatoval Jiří Sperger a dodal, že ulice L. B. Schneidera, B. Němcové a Lidická třída jsou vzájemně vyosené a už teď jsou tam špatné dopravní poměry.



Radnici z dlouhodobého hlediska kritizoval Petr Křiváček a odmítl názor, že doprava využívající nový most bude mít zklidňující vliv na město. Upozornil, že po uvolnění Modrého mostu pro automobilovou dopravu se Havlíčkova kolonie stala průjezdním místem. „Což Havlíčkovu kolonii značně zklidnilo, že,“ položil si řečnickou otázku Petr Křiváček a vzápětí připomněl vedení města vznikající objekt Piana u Mánesovy ulice. A naznačil, že ten zase může negativně ovlivnit parkovací poměry v lokalitě.



Náměstek primátora František Konečný ale výtky vůči plánům radnice odmítl a zopakoval, že nový most pomůže Lidické třídě nebo Mánesově ulici a sníží tam dopravu. Slíbil také, že nákladní doprava nebude zavedena dál než do papíren. Do těch by od mostu měla vést v proluce mezi firemním areálem a nemocnicí nová silnice. A kratší cesta od Litvínovic do nemocnice by podle Františka Konečného znamenala i lepší spojení pro stovky jejích zaměstnanců.



Změna územního plánu, která se týká plánovaného přemostění Vltavy u papíren, je nyní v prvním kroku, ještě nejméně dvakrát o ní bude jednat zastupitelstvo města.