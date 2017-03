Plány radnice na rozšíření parkovacích zón provázejí pochyby

České Budějovice – Strategické dopravní stavby nebo změněný systém parkování v Českých Budějovicích budou náplní besedy, kterou chystá s veřejností radnice krajského města. Náměstek primátora František Konečný na posledním jednání zastupitelstva upřesnil, že akce se bude konat 4. dubna od 17 hodin v sále zastupitelstva.

Plné automobilů je po celý den Palackého náměstí v Českých Budějovicích (na snímku). Případné rozšíření parkovacích zón by se týkalo i této lokality v krajském městě.Foto: Deník/Radka Doležalová

A dá se čekat, že zájemců o debatu bude dost. Například zástupci spolku Domovina už dlouho vedou s radnicí dialog o strategickém směřování dopravy ve městě a rádi by podle Ireny Šefčíkové posílili pozici cyklistů či pěších. Na akci se zřejmě bude hovořit také o plánovaném mostu přes Vltavu u nemocnice. A beseda má také více informovat o chystaném rozšíření parkovacích zón, což se dotkne i tisíců přespolních řidičů.



Radnice krajského města chce rozšířit od podzimu zóny placeného parkování o Pražské předměstí. Vedení Českých Budějovic tak zamýšlí z oblasti mezi Pražskou třídou, Nádražní a Rudolfovskou (viz mapa) vytlačit vozidla těch, kteří tam nebydlí nebo nepodnikají. Někteří obyvatelé města se ale obávají, jestli případné komplikace nepřeváží nad klady chystaných změn.

NA CIZÍM ÚZEMÍ

Například Josef Tolar ze sídliště Máj poukazuje na to, že jako obyvatel jiné části města třeba nebude smět zaparkovat u Palackého náměstí. „Dovážet děti do škol a zájmových kroužků bude možné jen s rizikem přestupku. Řada lidí dojíždí za prací, poskytuje služby nebo má v cizí zóně rodiče, o které pečuje,“ naznačil v dopise redakci Josef Tolar možná úskalí nového uspořádání. Radnice sice plánuje, že na předměstí budou i klasické placené zóny, nejen místa pro rezidenty, to ale zase bude znamenat platbu pro kohokoliv, kdo tam zastaví. Obyvatele jiné části města nebo řemeslníky nevyjímaje.



Náměstek primátora František Konečný v zastupitelstvu konstatoval, že kritické hlasy jsou jen ojedinělé, většina obyvatel předměstí si podle něj nové parkovací zóny přeje. Ale není to tak docela jisté. Obyvatel Skuherského ulice Pavel Šindelíř proti záměru už před časem sepsal petici. Podpořily ji na dva tisíce lidí. „Město zanedbává infrastrukturu a snaží se to zakrýt tímto opatřením, které ale občanům nic nepřinese,“ řekl při podpisové akci Deníku Pavel Šindelíř a připojil, že podle jeho názoru jde jen o další způsob zdanění obyvatel města.



Řada lidí na předměstí se změn obává i proto, že nemají dost informací, například František Růžička z Puklicovy ulice. „Mám v okolí dost známých a všichni, se kterými o tom mluvím, z toho mají obavu. Ale já osobně nevím, jak to bude konkrétně vypadat. Třeba se to povede,“ zdůrazňuje František Růžička. Vzápětí však obyvatel předměstí poukazuje na jeden z možných problémů. Má auto v řadové garáži u Dobrovodské stoky, ale třeba neví, jak to bude, když bude chtít přijet s autem z nějakého důvodu před dům. A ohledně parkovacích poměrů na předměstí dodává, že v Jírovcově ulici se uvolnila plocha po armádě. Parkovalo tam jeden čas mnoho lidí z okolí. Ale teď je místo obehnané plotem a nikdo se tam nedostane.



Podle náměstka primátora Františka Konečného však v Jírovcově ulici začne v srpnu nebo září fungovat parkoviště. Kapacitu má mít přibližně 250 automobilů. Kolik se bude platit za parkování nebo rezidenční karty, to chce město určit v dubnu. Placené parkování se pak má rozšířit od září.

Má rozšíření parkovacích zón smysl??

Proč ANONáměstek primátora

František Konečný:Hlavní a jediný důvod rozšíření parkovacích zón je ten, že se zvýší kapacita parkování v lokalitě pro tam bydlící a podnikající. V Praze přibylo po zavedení zón o deset až třicet procent míst pro místní obyvatele, a to ve dne i v noci. Neznamená to ale, že každý zaparkuje u svého domu. Jsou oblasti, které jsou vytížené více, a jiné jsou vytížené méně. Několik měsíců počítáme s přechodným obdobím, aby si obyvatelé mohli na změny zvyknout. Proč NEObyvatel předměstí

Pavel Ždych:Rozšíření parkovacích zón na Pražské předměstí situaci nezlepší. Stačí se podívat do centra, kde už tento systém funguje a lidé také nemají jistotu, že zaparkují. Jestli mám platit dva tisíce jako v centru a parkovat místo na Pekárenské až ve Šrámkovce, to bych byl hodně smutný, až naštvaný. Když se místa rozdělí na placená a rezidenční, tak rezidenčních fakticky ubude. Přitom místní už dnes obsadí skoro všechna místa.