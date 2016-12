Plná vana o pár haléřů podraží

Českobudějovicko – O mírném zvýšení cen vody pro příští rok rozhodli v uplynulých dnech zastupitelé řady měst na Českobudějovicku. Nejvíce změnu pocítí obyvatelé Lišova. „Přestože poplatek za vodu vzroste o 4,09 Kč, je naše cena nadále nižší než ve většině měst a obcí," zdůrazňuje starosta Lišova Jiří Švec.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

O dvě koruny zdraží vodné a stočné ve Zlivi, místní obyvatelé ale jako jediní ušetří za odpad. Už v letošním roce platili díky lepšímu třídění namísto původních 500 korun 420. V nadcházejícím roce zaplatí ještě o dvacet korun méně, a to rovných 400 Kč.

Dražší bude ve většině měst vodné a stočné. Krom Lišova, který zdražuje kubík vody o více než 4 Kč, se k dvoukorunovému navýšení cen rozhodli i ve Zlivi, o korunu a pár ha᠆léřů zvedají vodné a stočné i v Trhových Svinech. Změnu chystají i v Týně nad Vltavou. Návrh do zastupitelstva počítá s nárůstem o 1,61 Kč za 1000 litrů spotřebované vody. O 1,30 Kč víc zaplatí i Rudolfovští. Zdražení je po᠆dle starosty Víta Kavalíra způsobené zvýšením cen surové vody. Stejně podraží vodné také na Hluboké. To nově vyjde na 41,04 korun za m3. Důvodem je zdražení vody od JVS. Stočné zůstane beze změn na 37,59 za m3.



Důvod měnit ceny nemají v Nových Hradech. „O výši vodného budeme jednat až v lednu, podle kalkulace bychom mohli dokonce mírně zlevnit, ale peníze vybrané navíc použijeme na modernizaci vodohospodářkého majetku," naznačuje starosta Vladimír Hokr. Ponechat cenu vody ve stejné výši jako dosud se rozhodli i v Borovanech. V Českých Budějovicích je cena vodného a stočného platná vždy pro období od 1. 4. do 31. 3. Jak zmínil náměstek primátora Petr Holický, o případné úpravě ceny bude jednat rada města nejdříve na konci února.