Pokus o sebevraždu odvrátili vyjednavači

České Budějovice - Rozrušená žena sedí v okně výškového domu a vyhrožuje sebevraždou. Nemocný mladík se zavřel doma, má nůž a hrozí, že by si mohl ublížit. Dva případy, které se staly v tomto týdnu v krajském městě.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Jelínek

Někteří lidé chtějí ublížit sobě, další, tak jako letos na jaře ve Stromovce, vyhrožují smrtí jiným. Ke všem takto vyhroceným situacím vyráží i policista specializovaný na vyjednávání. „Vyjednavač se musí umět vžít do situace, dobře komunikovat, mluvit, ale hlavně naslouchat. A nesmí mu chybět rozhodnost,“ vysvětlil jihočeský koordinátor policejních vyjednavačů Jiří Kolban, který takové případy řeší.



Krize, do kterých vyjednavač vstupuje, jsou nebezpečné a jde v nich o život. Když je úspěšný, situace se bez použití síly zklidní. „Lidé se zkrátka domluví,“ dodává.

Vzdej se, mířím na tebe slovem!

Jen za poslední týden se v krajském městě odehrála dvě dramata, při kterých si chtěli lidé sáhnout na život. Na místě pokaždé byli policisté či strážníci. V pondělí vyhrožovala žena v desátém patře panelového domu, že po hádce skočí dolů. V úterý hrozilo, že si ublíží nemocný třicetiletý muž zamčený ve svém bytě. Právě k takovým případům spěchá policejní vyjednavač, který využívá svých komunikačních dovedností, aby vše dopadlo, tak jako v obou případech tohoto týdne. Dobře.



O práci policejních vyjednavačů, kteří jsou jednou ze tří policejních složek, jež není silová a represivní, jsme si povídali s jejich krajským koordinátorem a členem zásahové jednotky Jiřím Kolbanem. V parku je střelec, který říká, že už dvakrát zabíjel a chystá se střílet dál. Rodiče se bojí o svého nemocného syna, který je zavřený doma a hrozí, že si ublíží. Paní sedí na okraji zábradlí mostu a chce skočit dolů, kolem krku má navíc uvázanou smyčku. Řidič se zavřel i s pasažéry uvnitř svého autobusu a nechce nikoho pustit ven ani s nikým mluvit. To nejsou scénáře akčních filmů ani počítačových her. Jde o reálné situace, které se v jižních Čechách odehrály a na kterých Jiří Kolban pracoval.



Kdo se pro práci vyjednavače hodí? Jaké musí mít schopnosti a co je jeho úkolem?

Když jsem začínal u skupiny krizového vyjednávání, myslel jsem si, že hlavním cílem je umět mluvit. Po dvaceti letech práce vím, že pro vyjednavače je hlavní, aby uměl naslouchat. To jsem se musel učit. Kdo příliš mluví, může tím druhého i naštvat a hlavně, kdo moc mluví, nic se nedozví. Umění naslouchání i vcítění se do druhého je klíčem k úspěchu, když chceme vyřešit krizovou situaci nenásilně.



Potřebujeme, aby vyjednavač byl vyzrálý a aby sám zažil různé životní situace. Musí být empatický, ale i strategický, musí se umět rozhodovat. Často je na situaci sám. Musí být klidný, citlivý, rozhodný. Musí umět na sebe převzít jak tíhu člověka, se kterým vyjednává, ale i tíhu rozhodnutí. Není jednoduché v krizové chvíli rozhodnout jestli se bude dál mluvit nebo jestli doporučí jiné řešení.



Nejde jen o to přemluvit člověka, aby neskočil z okna. Ta práce má mnohem širší záběr. Potřebujeme mít i dobrý pozorovací talent, protože vyjednavač bývá krizové situaci nejblíž. Někdy je i potřeba situaci uklidnit a získat čas pro ostatní. Vyjednavač nemá kontakt jen s člověkem, ale i s místem, vidí jak vypadá místnost a zda v ní nejsou další osoby, které by se mohli stát rukojmí.



Kolik takto specializovaných vyjednavačů v kraji máte a jak vypadá jejich služba?

V jižních Čechách je nás 16, z pohledu celé republiky nás zastřešuje URNA. V Zásahové jednotce Jihočeského kraje máme několik členů, kteří vykonávají specializaci ,,vyjednavač“, ostatní jsou rozmístěni rovnoměrně po kraji. Tak jako můj předchůdce se snažím, aby v každém okrese byli ideálně dva vyjednavači. Být vyjednavačem je pro každého policistu jakýsi „vedlejšák“, není to samostatná funkce. Nejčastěji jsou vyjednavači z řad kriminalistů. Míváme kolem 20 případů za rok, ke kterým někdo z nás vyjíždí.



V Jihočeském kraji se zatím nestaly žádné mimořádné akce, ale jak se říká "štěstí přeje připraveným“. Společnost se mění, a to co se mimo jiné děje i za hranicemi naší země, s tím bychom se mohli jednou setkat i my. Nejde jen o tíživé životní situace každého z nás, rodinné neshody, ale i o zadržování rukojmích včetně teroristických útoků.



Manželka se chce rozvést, muž to nezvládne a vezme si dítě jako rukojmí. Takový případ jsme měli i u nás. Muž si chtěl ženu a celou rodinu za každou cenu získat zpět. Vylezl na věž a požadoval, aby za ním přišla dcera jinak skočí. To se naštěstí nestalo, přijeli jsme včas a vyřešili jsme situaci bez použití síly.



Jindy stačilo mladíkovi, který chtěl skočit ze střechy domu, protože ho opustila přítelkyně, jen ve správnou chvíli nabídnout cigaretu a on tu tíživou situaci jak se říká rozdýchal. Neexistuje žádný přesný vyjednavačský návod, jak postupovat. Každá situace je jiná, každý ji jinak vnímá. Proto se při výcviku zaměřujeme na všemožné situace, které by mohly nastat. S různými lidmi, střídáme i prostředí.



Jak takový výcvik vyjednavačů konkrétně vypadá?

Naposledy jsme byli ve vazební věznici, cvičili jsme také na letišti, v areálu JE Temelín. Cílem cvičení nemusí být jen zvládání komunikace, důležitá je i místní znalost a také spojení mezi ostatními složkami policie. Často až na místě člověk zjistí, jaké má to které místo specifika, jestli tam například budou fungovat vysílačky, jak by se mohlo zkomplikovat předání rukojmí. Někde je problém s hlukem, jinde složitý terén. Cvičíme i podle skutečných událostí.



Zasahovali jsme u případu, kdy se v autobuse zavřel rakouský řidič i s cestujícími. Byl rozčílený, protože dostal botičku, tu odstranil a chtěl odjet zpátky do Rakouska. V rozčilení najížděl do policistů a navíc tam byla jazyková bariéra. Cvičení, které jsme pak podle toho zinscenovali, jsme nacvičovali spolu s kolegy z Rakouska, abychom si vyzkoušeli spolupráci.



Když přijímáte z policejních řad nového vyjednavače, co všechno musí zvládnout?

Nejdříve se jedná o osobní pohovor, poté si uchazeč vyzkouší modelové situace. V případě, že má odpovídající dovednosti, absolvuje kurz krizového vyjednávání. Tam projde jak teoretické, tak praktické školení. Tam se leccos ukáže. Ten kdo kurzem projde, je začleněn do našeho týmu.



Co se vám líbí na vyjednávání?

A v tom je ta krása, jak se říká, že "za málo peněz hodně muziky“. Líbí se mi na tom, že naše práce napomáhá ke zklidnění situace, k záchraně životů a zároveň vyjednavač pro svou práci nepotřebuje vůbec nic, stačí správný selský rozum, tužka a papír. Když se vyjednávání podaří, vyřeší se problém bez použití násilí, bez ztrát na životech i majetku a k vyhrocení konfliktu vůbec nedojde. Lidé se zkrátka domluví.