Pomohou i náušnice

České Budějovice – Nejen kabelkami můžete přispět na Kabelkový veletrh, benefiční akci Deníku, na dobrou věc. Letos sbíráme opět dětské knížky, kravaty, šátky, ale nově také bižuterii!

Sběratelka poslala svůj poklad dál. Přispěla na dobrou věc!Foto: Deník/ Kamila Dufková

Ty budou prodávány za symbolické ceny. Výtěžek dostanou talentované jihočeské děti. Včera přispěla v Českých Budějovicích sběratelka náušnic Kateřina Nováková (na snímku) celou svojí sbírkou. „Shromažďovala jsem je dlouho, pak už jen ležely doma, tak je pošlu dál,“ vysvětluje mladá žena. Na Kabelkový veletrh se přijde 6. září do IGY Centra podívat také. Tentokrát ale nepůjde pro náušnice. „Chtěla bych si vybrat spíše kabelku,“ prozrazuje Kateřina Nováková, která se účastní letos poprvé. Do sbírky můžete přispět i vy do konce srpna. Děkujeme!