Porota rozhodla, jak bude po dostavbě vypadat vědecká knihovna

České Budějovice - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích zná vítěze architektonické soutěže na dostavbu objektu Lidická 1. Hlavním záměrem dostavby bylo zlepšení podmínek pro čtenáře a rozšíření prostor.

Vítězný návrh na dostavbu knihovny v Českých Budějovicích. Objekt v Lidické třídě.Foto: Vizualizace: ateliér Kuba & Pilař architekti s.r.o.

U odborné poroty, jež vybírala z šesti soutěžních návrhů, zvítězil návrh brněnského ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o. Na druhém místě se umístila studie ateliéru Ivan Kroupa architekti. Třetí místo patří pražskému ateliéru Projektil architekti. Vítězný návrh rozšiřuje knihovnu lapidární formou "levitující" jednopodlažní dostavby, která je s původním objektem spojena pouze v místě současného vstupu. Soutěžní studie budou veřejnosti představeny na výstavě v knihovně na Lidické, která potrvá od 13. února do 24. února. (vernisáž 13. 2. od 16:00 hodin.)



Odborná porota se shodla na tom, že vítězný návrh nejlépe splnil poměrně náročné soutěžní zadání, které muselo zohlednit jak architektonické a urbanistické řešení, tak samotný provoz knihovny. "Komplikovaná byla zároveň situace kolem územního plánu, dopravního napojení a blízkosti městské památkové rezervace, " vypočítává ředitel knihovny Mgr. Ivo Kareš a dodává, že současně bylo nutné respektovat výši rozpočtu stavby, a to s ohledem na možnost získat na projekt dotaci z programu IROP v celkové výši 123 milionů Kč.



Vítězný návrh rozšiřuje knihovnu lapidární formou "levitující" jednopodlažní dostavby, která je s původním objektem spojena pouze v místě současného vstupu. Vnější plášť tvoří předsazené vertikální skleněné copilitové lamely s potiskem, které vytváří stínící prvek a současně odcloní dění uvnitř a vně stavby. Horizontální hmota odpovídá provozně dispozičním požadavkům zadavatele na vytvoření nového bezbariérového vstupu do budovy a rozšíření prostoru volného výběru v návaznosti na vstupní část objektu. Toto řešení umožní knihovně volně zpřístupnit více než 130.000 svazků knih a periodik. Zároveň ponechává stávajícímu objektu jeho dominantní postavení a prostor pro budoucí rekonstrukci. Součástí studie jsou úpravy vstupu a okolního veřejného prostranství, ale také nové parkoviště a dopravní napojení na Lidickou třídu. Zároveň dojde k přemístění a úpravě obou současných památníků.



Dostavba knihovny by v případě kladného vyřízení evropských dotací mohla být realizovaná v letech 2019 - 2020.