Poslední rozloučení v českobudějovickém krematoriu

České Budějovice - Poslední rozloučení 8. a 9. června v Obřadní síni českobudějovického krematoria a v kapli na hřbitově sv. Otýlie

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Edwin Otta

Obřadní síň krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích

Čtvrtek 8. června 2017

10.30 h Jaroslava Hanzlíková, nedožitých 84 let, České Budějovice

13.00 h Mgr. Zdenka Doleželová, 56 let, Český Krumlov



Pátek 9. června 2017

10.30 h Bohuslav Karba, 82 let, Hrdlořezy

13.00 h Jaroslav Hlaváč, nedožitých 76 let, České Budějovice



Kaple na hřbitově sv. Otýlie v Č. Budějovicích

Pátek 9. června 2017

10.00 h František Raab, 89 let, České Budějovice