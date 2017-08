Poslední rozloučení v českobudějovickém krematoriu

České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria.

Obřadní síň krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.

Čtvrtek 24. srpna 2017

10.30 h Miroslav Fiala, 78 let, České Budějovice

12.00 h Aloisie Kroupová, nedožitých 89 let, České Budějovice

13.00 h Marie Střítězská, 77 let, České Budějovice

14.00 h Ivan Novotný, 70 let, Rudolfov



Pátek 25. srpna 2017

8.30 h Táňa Koudelková, nedožitých 74 let, Pašínovice

10.30 h Josef Kočí, nedožitých 64 let, České Budějovice

13.00 h Marie Boudová, 78 let, České Budějovice