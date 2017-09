Poslední rozloučení v českobudějovickém krematoriu

České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria.

Obřadní síň krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích

Středa 6. září 2017

12.00 h Věra Šindelářová, 88 let, České Budějovice

Čtvrtek 7. září 2017

10.30 h Miluše Krejčová, 85 let, České Budějovice

12.00 h Jarmila Šabatková, nedožitých 81 let, Kamenný Újezd

13.00 h Jaroslav Flíček, 67 let, České Budějovice

14.00 h Jan Laštovka, nedožitých 95 let, České Budějovice