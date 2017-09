Poslední rozloučení v českobudějovickém krematoriu

České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích

Středa 13. září 2017

10.30 h Václav Bobák, 63 let, Týn nad Vltavou

12.00 h Antonín Krejčí, 69 let, České Budějovice



Čtvrtek 14. září 2017

10.30 h Emilie Pecková, nedožitých 92 let, Jaronice

13.00 h Růžena Adámková, 91 let, České Budějovice

14.00 h Oldřich Trost, 69 let, České Budějovice