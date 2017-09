Poslední rozloučení v českobudějovickém krematoriu

České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Pátek (15. září)

9.30 h Jaromír Martiník, 82 let, Mokré

10.30 h Marie Baštová, 78 let, České Budějovice

12.00 h akademický sochař Tomáš Proll, 66 let, České Budějovice

13.00 h Bohuslav Lovčí, 74 let, České Budějovice