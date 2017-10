Poslední rozloučení v českobudějovickém krematoriu

České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria

Obřadní síň krematoria na hřbitově

sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Pondělí 9. října 2017

9.30 h Jiří Smolík, 76 let, České Budějovice

12.00 h Mojmír Říha, nedožitých 83 let, Mladé



Úterý 10. října 2017

9.30 h Božena Barnatová, 66 let, Hůry

10.30 h Anna Menšíková, 76 let, Straňany