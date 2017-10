Poslední rozloučení v českobudějovickém krematoriu

České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria

Ilustrační obrázek.Foto: DENÍK/Archiv

Obřadní síň krematoria na hřbitově

sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Pondělí 16. října 2017

9.30 h Karel Tupý, nedožitých 65 let, České Budějovice

10.30 h Vladimír Srbený, 36 let, Ševětín

12.00 h Jana Steinová, 73 let, České Budějovice

13.00 h Elsa Turková, nedožitých 85 let, České Budějovice

14.00 ho Milan Šindelář, 54 let, České Budějovice



Úterý 17. října 2017

10.30 h Anna Zemanová, 90 let, České Budějovice

12.00 h Jan Fík, 75 let, Dobrá Voda

14.00 h Karel Chlumecký, 67 let, Týn nad Vltavou