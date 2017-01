Potvrzeno: Ptačí chřipka u labutí v Budějovicích

České Budějovice - U dvou labutí uhynulých v minulém týdnu v Českých Budějovicích byla prokázána nákazu aviární influenzou H5.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petr Wagenknecht

„Došetřuje se, zda se jedná o vysocepatogenní či nízkopatogenní virus, existuje 16 typů," upřesnil dnes ráno ředitel Krajské veterinární správy (KVS) v Českých Budějovicích František Kouba. V případě prokázání i vysocepatogenního subtypu H5N8 by již další nalezení divoce žijící ptáci nebyli vyšetřováni a KVS by vydala pokyny, jak se mají občané chovat, např. na nálezy nesahat a zavolat hasiče, kteří se postarají o odstranění ptáka.



Od 4. do 20. ledna bylo ve Státním veterinárním ústavu vyšetřeno na ptačí chřipku celkem 374 uhynulých ptáků z chovů i volně žijících.