Pozemky za Kauflandem město měnit nechce

České Budějovice – Kvůli chystané severní spojce jednali českobudějovičtí zastupitelé o směně pozemků, která by se týkala plochy přes 1,5 hektaru za Kauflandem na hranici Stromovky.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petr Lundák

Připravovaná severní spojka bude zřejmě potřebovat i pozemky v okolí dnešní kruhové křižovatky u Globusu. A společnost, která pozemky vlastní, nabídla městu výměnu za zmíněné pozemky za Kauflandem. Znalecký posudek odhadl pozemky, které jsou součástí kruhové křižovatky na 824 korun za metr čtvereční, u Stromovky stanovil cenu 1440 korun za metr čtvereční. V zastupitelstvu ale získal návrh směny jen osm hlasů, potřeboval by 23. „Směna byl návrh vlastníka pozemků,“ uvedl k jednání náměstek primátora Petr Holický a dodal, že město bylo povinno o věci hlasovat. Radnice teď počká na konečnou podobu projektu severní spojky. „Pak budeme jednat dále, nemusí to být jen o směně,“ upozornil Petr Holický.



Podle opozičního zastupitele Ivo Moravce by si pozemky mělo město ponechat například kvůli vytvoření sportovního zázemí pro Stromovku.