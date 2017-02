Poznávací soutěž o historických stavbách zná vítěze

České Budějovice - Výsledky poznávací soutěže - Českobudějovické památné stavby a jejich lidé, už zveřejnil českobudějovický magistrát.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Václav Pancer

V loňském roce odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlásil pro podzimní sezónu soutěž pro děti a mládež. "Vědomostní soutěž se tentokrát zaměřila oproti předcházejícím ročníkům na významné historické stavby v centru Českých Budějovic a blízkém okolí. Soutěžící objevovali nejenom příběhy staveb, ale i osobností, které v nich žily nebo pobývaly," uvedla tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.



Soutěž probíhala od 10. 9. 2016 do 31. 12. 2016

Pořadí nejlepších vyhodnocených prací určila hodnotící komise složená ze zástupců odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice a Národního památkového ústavu na základě počtu bodů za správné odpovědi. Dne 29. 3. 2017 v 10:00 hod se v obřadní síni českobudějovické radnice uskuteční slavnostní předání cen výhercům.



Ocenění získávají

KATEGORIE: jednotlivec – výherci

1. místo Jan Kolář, 3. E, Gymnázium Jírovcova, Č. B.;

2. místo Natálie Ošmerová, 8. C, ZŠ O. Nedbala, Č. B.;

Ondřej Houška, 5. A, ZŠ Borovany;

3. místo Tadeáš Major, 5. C, ZŠ Grünwaldova, Č. B.;

David Schönbauer, 4. B, ZŠ O. Nedbala, Č. B.



KATEGORIE: jednotlivec – další k ocenění vyhodnocené úspěšné práce

Jakub Valuch, 1.V, Česko-anglické gymnázium, Č. B.;

Denisa Schönbauerová, 7. A, ZŠ O. Nedbala, Č. B.;

Jan Hlaváček, 7. B, ZŠ O. Nedbala, Č. B.



KATEGORIE: kolektiv – výherci

1. místo Eliška Roubíková, Aneta Kalátová, 7. D, ZŠ O. Nedbala, Č. B.;

2. místo Lucie Blažková, Ondřej Brož, Vítek Hošek, Jan Janíček, David Kubeš, Klára Kučerová, Kryštof Maxera, Magdaléna Nezenová, Daniela Naftová, Antonín Sak, Nina Žaloudková, 5. A, ZŠ Máj II, Č. B.;

3. místo 12 žáků dějepisného semináře 7.- 9. třída – Tereza Anna Mottlová, Veronika Sládková, Terezie Březinová, Elizabeth Garabíková, Kristýna Hochová, Radek Kofroň, Klára Březinová, Barbora Scheicherová, Jessica Střítecká, Kristýna Vaňačová, Linda Pešlová, Alexandr Krayilo, 7.- 9. třída, ZŠ a MŠ Kubatova, Č. B.



KATEGORIE: kolektiv – další k ocenění vyhodnocené kvalitně zpracované práce -

Anežka Hušková, Kristina Budínová, Sára Hobzová, Kateřina Mrkáčková, Linda Mikolášková, Rozálie Malinková, Martin Tetour, Pavel Rousek, 7. A, ZŠ Dukelská, Č. B.;

– Adámková, Malíková, Žemličková, Maršálková, Doubková, Wirtová, Vávrová, Fojtíková, Nováková, Hejda, Mezerová, Hubená, Fošum, Pospíšilová, Konrádová, Šafář , 6. C, ZŠ O. Nedbala, Č. B.;

Hlavní cenou pro vítěze - jednotlivce je rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, vítězný kolektiv získá skupinovou vstupenku do jednoho vybraného památkového objektu. Pro výherce soutěže jsou dále připraveny zajímavé věcné ceny a všichni ocenění budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků.



"Pochvala patří i všem dalším soutěžícím, kteří vytrvali v bádání při plnění soutěžních úkolů o našem městě a zpracování odevzdali. Doufáme, že jste si všichni se zájmem užili badatelskou činnost i v terénu.Zároveň bychom rádi poděkovali všem partnerům za poskytnutí cen," doplnila Jitka Welzlová.