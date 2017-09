Předehra otevření dálnice u Budějovic byla trochu divoká

České Budějovice – Pro některé řidiče bude chystané otevření nového úseku dálnice u Českých Budějovic spojeno s hodně nepříjemnou zkušeností. Řidiče zaskočily změny v dopravním značení a řinčely plechy…

Ve středu bude pro zkušební provoz předán nový úsek dálnice mezi Borkem a Úsilným. Hlavní tah vozidel od Prahy bude nyní do Českých Budějovic přijíždět po lišovské silnici a proto se už o víkendu změnilo značení na velkém kruhovém objezdu v Okružní ulici. Podle krajského policejního mluvčího Milana Bajcury v souvislosti s tím v pondělí řešili policisté hned několik nehod. Policejní mluvčí přitom upozornil na na výraznou změnu v řazení do jízdních pruhů.



Původně dvoupruhová objízdná křižovatka byla podle požadavků Ředitelství silnic a dálnic České republiky změněna na jednopruhovou (takzvanou turbokřižovatku) s předností pro najíždějící řidiče!



Dosud měřila dálnice D3 v jižních Čechách 41,99 kilometru. Od středy to bude o 3,16 kilometru více. Díky úseku mezi Úsilným a Borkem na Českobudějovicku.



Přípravy na otevření dálnice ale byly spojené s menšími zmatky. Kvůli očekávané změně hlavní dopravní zátěže byla totiž přeměněna velká kruhová křižovatka v Okružní ulici na turbokřižovatku. Kdo tedy nechce odbočit na nejbližším výjezdu, musí se nově řadit do středového pruhu. Navíc mají řidiči najíždějící do křižovatky zprava z vedlejších směrů přednost před těmi, kteří jedou po kruhovém objezdu ve vnějším pravém pruhu!



Podle informací Deníku to v pondělí ráno hlavně ve větším provozu způsobilo řadu nebezpečných situací. Několik nehod registrovala i Policie České republiky. Naštěstí došlo podle policejního mluvčího Milana Bajcury pouze k poškození karosérií.



Očekávané otevření nového úseku D3 ale většina řidičů určitě ocení. A také obyvatelé míst, kudy dnes míří do Českých Budějovic hlavní proud vozidel od Prahy. Podle Niny Ledvinové, tiskové mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, prospěje zmíněný úsek D3 hlavně obci Borek a navazujícím částem Českých Budějovic. „Dojde ke snížení imisí a hlukové zátěže z dopravy. Význam stavby ještě výrazně vzroste po dobudování dalších navazujících úseků dálnice D3,“ dodává Nina Ledvinová.



Starosta Borku Jaroslav Novák už dříve konstatoval pro Deník, že kolony, které sužují obec, by se mohly zmenšit nejméně o třetinu. V dopravní špičce jde o téměř nepřetržitý proud vozidel.



Otevření nového úseku dálnice ale nebude bez menší výjimky. Stavět se například ještě bude nájezd z nového úseku na silnici do Ševětína v plné šíři. Provizorní provoz by měl podle Ivety Štočkové, tiskové mluvčí společnosti Eurovia, trvat, dokud nebude úsek dlouhý přibližně 150 metrů dokončen. Úsek nemohla Eurovia, která vede sdružení firem stavějících dálnici, budovat kvůli stálému provozu. „Je třeba odstranit část stávající silnice I/3, zrušit napojení silnice I/3 na obec Borek a znovu tento úsek vystavět v parametrech dálnice,“ vysvětlila Iveta Štočková a připojila, že akce by měla trvat asi tři měsíce od převedení provozu na nový úsek dálnice. Podle informací Deníku by zatím neměl být úsek dálnice D3 mezi Borkem a Úsilným zpoplatněn, ale ministerstvo dopravy to zatím oficiálně nepotvrdilo.



Pro řidiče se otevřou v nejbližších týdnech na jihu Čech a na Příbramsku tři úseky dálnice. Už zítra to bude část D 3 mezi Borkem a Úsilným o délce 3,16 kilometru, jejíž výstavba stála 717,6 milionu korun bez DPH. Příští středu se potom chystá otevření nového úseku D4 Skalka na Příbramsku a do poloviny října chce Ředitelství silnic a dálnic České republiky předat do zkušebního provozu ještě úsek dálnice Veselí nad Lužnicí – Bošilec.