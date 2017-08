Přejezd na Bukovci je zavřený

Jižní Čechy - Od dnešní sedmé hodiny ranní je uzavřen železniční přejezd I/3 (E55) na Bukovci.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Hana Brožková, mluvčí Jihočeského kraje, upřesnila, že důvodem uzavírky je závažná porucha geometrické polohy koleje a přejezdové konstrukce. "Po odstranění závad bude přejezd znovu uveden do provozu, " dodala s tím, že by tomu tak mělo být tuto sobotu v 8 hodin. Do té doby musí veškerá automobilová doprava jinudy.

Objízdné trasyVeškerá doprava ve směru Č. Budějovice – D. Dvořiště bude vedena:

Z křižovatky silnic I/3 x I/39 po I/39 až do Č. Krumlova dále po silnici II/157 přes obec Chabičovice – Mirkovice do Kaplice nádraží, kde se napojí na původní I/3

Doprava ve směru D. Dvořiště – Č. Budějovice do 7,5 t bude vedena:

Silnice I/3 Kaplice nádraží ke křižovatce k Holkovu I/3 x II/155 dále po II/155 přes Horní Třebonín ke křižovatce I/39 x II/155 a dále po I/39 směr Č. Budějovice

Doprava ve směru D. Dvořiště – Č. Budějovice nad 7,5 t bude vedena:

Silnice I/3 Kaplice nádraží na křižovatce I/3 x II/157 po II/157 do Č. Krumlova ke křižovatce I/39 x II/157 a dále po silnice I/39 směr Č. Budějovice

Veřejná linková doprava bude dle dohody s dopravci vedena:

Směr Č. Budějovice – D. Dvořiště: ze silnice I/3 u Štílce na silnici I/39, u obce Kosov na MK směr Milíkovice na silnici I/3

Směr D. Dvořiště – Č. Budějovice – ze silnice I/3 v obci Bukovec po MK přes obec Plavnice směr na K. Újezd a zpět na silnici I/3