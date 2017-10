Přejít silnici v Borku? Dnes už se to dá

Borek - Když chtěla ještě před pár dny Monika Kubešová, která v Borku roznáší poštu, přejít hlavní silnici, čekala pět, deset, někdy dokonce i patnáct minut, než se jí to konečně povedlo. Dneska jí stačí se jen rozhlédnout a může v klidu jít.

Kristýna Drhová (na snímku) bydlí v Borku přímo u hlavní silnice. Úbytek aut je tak podle ní znatelný. „Hlavně v noci je konečně trochu víc klidu,“ dodala.Foto: Deník / Klára Skálová

Zhruba před týdnem totiž silničáři otevřeli tříkilometrový úsek dálnice Borek – Úsilné. Cílem bylo zrychlit cestu k Praze a ulevit obcím ležícím podél tahu E 55. Tam, kde se tak dříve tvořily kolony, je dnes doprava plynulá. „To se vůbec nedá srovnávat. Vždyť se tady nedalo pomalu přejít. A když už vás pustili řidiči v jednom směru, ti ve druhém měli co dělat, aby to vůbec ubrzdili,“ řekla Monika Kubešová.

To někteří místní podnikatelé jsou ze současné dopravy v Borku méně nadšení. S úbytkem aut ubylo i zákazníků.

Místní se radují, zákazníků ale přeci trochu ubylo

Poklidným tempem plynul ve čtvrtek dopoledne život v Borku. Zatímco ještě před několika týdny by tu od rána svištělo jedno auto za druhým, předposlední pracovní den nebylo po kolonách ani stopy. Díky otevření nového dálničního úseku mezi Borkem a Úsilným, k němuž došlo minulý týden ve středu, se z jedné z hlavních tepen Českobudějovicka, jíž denně projelo téměř šestnáct tisíc vozidel, stala poklidná obecní silnice.

Zklidnění dopravy potvrdila i Květa Hubingerová, která v Borku u hlavní silnice provozuje květinářství. „Dříve tady v osm hodin ráno, když jsem vyndavala zboží ven, stály kolony aut, teď tu skoro nic nejezdí. Podle mě ubyla tak polovina aut,“ zhodnotila Květa Hubingerová dopravu na Borku po otevření dálnice. „A chválí si to i zákaznice, které sem chodí. Že prý konečně mohou vyjíždět se svými auty z garáží,“ dodala.

Úbytek aut kvitovala i Kristýna Drhová. „Bydlím přímo u silnice a je to znát, hlavně v noci. Kamionů už tu tolik nejezdí, tak není takový hluk,“ radovala se Kristýna Drhová.

Starosti ale ubyly i pěším. Ti se teď přes silnici dostanou bez nekonečného přešlapování u přechodu pro chodce a čekání, kdy je některý z řidičů nechá přejít. „Teď je to tu výborné, přejít se dá úplně všude,“ řekl Josef Bilich. „Dříve jsem čekala klidně deset minut, někdy i déle, než se mi konečně povedlo přejít, teď se jen rozhlédnu a jdu,“ popsala pro změnu své zkušenosti Monika Kubešová. Ta na Borku roznáší poštu. Jediní, komu dle jejích slov otevření dálnice trochu uškodí, jsou místní obchodníci.

Méně aut pro ně totiž logicky znamená i méně potenciálních zákazníků. To přiznává i Roman Božek, který zde pracuje na čerpací stanici. „Máme určitá procenta z tržby, takže mě to netěší, ale co se dá dělat,“ řekl Roman Božek. „Lidí určitě ubude, ale tak zlé do podle mě nebude. Ti, co to tu znají, si sem cestu najdou,“ dodal.